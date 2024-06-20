Сборная Сербии вырвала ничью в матче со Словенией на Евро-2024
Сборная Словении сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене.
У словенцев гол забил Жан Карничник (69-я минута), у сербов — Лука Йович (90+5).
Пару центральных защитников сборной Словении в этом матче составили Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.
Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич провел матч на скамейке запасных.
В первой игре сербы уступили Англии (0:1), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1).
Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока три очка, у Словении — два, у Дании и Сербии — по одному.
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