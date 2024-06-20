Сборная Сербии на последних минутах вырвала ничью в матче со Словенией на Евро

Сборная Сербии вырвала ничью в матче со Словенией на Евро-2024

Встреча завершилась со счетом 1:1. Сербы смогли сравнять счет в компенсированное ко второму тайму время усилиями Луки Йовича

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Сборная Словении сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене.

У словенцев гол забил Жан Карничник (69-я минута), у сербов — Лука Йович (90+5).

Пару центральных защитников сборной Словении в этом матче составили Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич провел матч на скамейке запасных.

В первой игре сербы уступили Англии (0:1), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока три очка, у Словении — два, у Дании и Сербии — по одному.