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Евро-2024 ,  
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Сборная Сербии вырвала ничью в матче со Словенией на Евро-2024

Сборная Сербии на последних минутах вырвала ничью в матче со Словенией на Евро
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 1:1. Сербы смогли сравнять счет в компенсированное ко второму тайму время усилиями Луки Йовича
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Сборная Словении сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене.

У словенцев гол забил Жан Карничник (69-я минута), у сербов — Лука Йович (90+5).

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Игроки сборной Сербии

Пару центральных защитников сборной Словении в этом матче составили Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич провел матч на скамейке запасных.

В первой игре сербы уступили Англии (0:1), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока три очка, у Словении — два, у Дании и Сербии — по одному.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Сербии по футболу сборная Словении по футболу

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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