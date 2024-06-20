Македония потребовала извинений от албанского игрока «Рубина»

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку после матча с Хорватией вместе с болельщиками выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев

Мирлинд Даку (Фото: Global Look Press)

Футбольная федерация Македонии (FFM) потребовала извинений от нападающего российского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку. После игры против сборной Хорватии на Евро-2024 футболист подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, пишет Sport1.

«Выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем националистические лозунги Мирлинда Даку, направленные против македонского государства, после вчерашнего матча между Хорватией и Албанией на чемпионате Европы. Такое поведение недопустимо и противоречит главным ценностям спортивной борьбы и взаимоуважения в футболе. Спорт, и особенно футбол, — основа для сплочения людей во всем мире. Однако подобная националистическая риторика подрывает эти принципы, разжигая ненависть между болельщиками и в обществе в целом», — говорится в заявлении Футбольной федерации Македонии.

В FFM требуют от Даку признать собственную ошибку и принести публичные извинения. Кроме того, в федерации заявили, что направили соответствующее письмо в УЕФА с просьбой разобраться в скандальном инциденте.

Во время матча Хорватия — Албания (2:2) болельщики сборных также скандировали кричалки с призывом убивать сербов. В связи с этим генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций обеих стран за оскорбительные националистические речевки. Кроме того, Шурбатович даже пригрозил, что сербы могут сняться с турнира.

Ранее косовский журналист Арлинд Садику во время репортажа с матча Сербия — Англия показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла с флага Албании. В FSS это назвали очевидной провокацией на национальном уровне, а в УЕФА позднее лишили журналиста аккредитации.