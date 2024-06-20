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Евро-2024 ,  
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Сборная Англии сыграла вничью с Данией в матче Евро-2024

Сборная Англии сыграла вничью с командой Дании в матче Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Гарри Кейна датчане ответили точным ударом Мортена Юльманна
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Англии сыграла вничью с командой Дании со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне.

У англичан отличился Гарри Кейн (18-я минута), у датчан гол красивым дальним ударом забил Мортен Юльманн (34).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни. Также Кейн первый англичанин в истории, забивший пять или более голов и на Евро, и на ЧМ.

Гол Юльманна стал 13-м из-за пределов штрафной на Евро-2024 — это уже больше, чем за весь ЧМ-2022 (12), и больше, чем за весь групповой этап Евро-2020 (12).

В первой игре в группе С Англия победила Сербию (1:0), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1). Во втором туре Словения и Сербия сыграли вничью (1:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока четыре очка, у Словении и Дании — по два, у Сербии — одно.

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Фото:Matthias Hangst / Getty Images

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу

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