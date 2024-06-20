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Евро-2024 ,  
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Дешам анонсировал возвращение Мбаппе на поле в матче с Нидерландами

Дешам: все движется в правильном направлении, чтобы Мбаппе сыграл с Нидерландами
Сюжет
Евро-2024
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, но может вернуться на поле уже в следующей игре 21 июня
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в матче Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер французов Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.

«В среду он смог выйти на тренировку и немного поработать. То же самое он сделает и сегодня. Все движется в правильном направлении, чтобы гарантировать, что он сможет быть доступен завтра», — сказал Дешам.

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Фото:Matthias Hangst / Getty Images

Мбаппе в четверг вышел на тренировку в защитной маске.

Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 мск.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе

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