Дешам: все движется в правильном направлении, чтобы Мбаппе сыграл с Нидерландами

Дешам анонсировал возвращение Мбаппе на поле в матче с Нидерландами

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, но может вернуться на поле уже в следующей игре 21 июня

Килиан Мбаппе (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в матче Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер французов Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.

«В среду он смог выйти на тренировку и немного поработать. То же самое он сделает и сегодня. Все движется в правильном направлении, чтобы гарантировать, что он сможет быть доступен завтра», — сказал Дешам.

Мбаппе в четверг вышел на тренировку в защитной маске.

Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 мск.