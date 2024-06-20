Дешам анонсировал возвращение Мбаппе на поле в матче с Нидерландами
Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в матче Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер французов Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.
«В среду он смог выйти на тренировку и немного поработать. То же самое он сделает и сегодня. Все движется в правильном направлении, чтобы гарантировать, что он сможет быть доступен завтра», — сказал Дешам.
Мбаппе в четверг вышел на тренировку в защитной маске.
Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.
Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 мск.
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