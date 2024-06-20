МИД Сербии ответил на скандирование «убей серба» фанатами на Евро-2024

Глава МИДа Марко Джурич выразил уверенность, что давление на сборную Сербии пробудит в футболистах злобу и дополнительное желание бороться

Душан Влахович (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Инциденты, подобные скандированию «убей серба» хорватскими и албанскими болельщиками на Евро, только пробудят в футболистах сборной спортивную злость, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич, слова которого приводит издание «Спортски журнал».

«Я надеюсь, что давление, которое исходит с той стороны, пробудит в наших ребятах злобу и дополнительное желание бороться. Мы очень гордимся ими», — сказал он.

По словам главы сербского МИДа, подобные инциденты говорят о плохом климате, который создают такие политики, как премьер-министр Косово Альбин Курти. Джурич подчеркнул, что они «пытаются использовать более широкий геополитический контекст для своих целей, которые не заслуживают похвалы».

19 июня на матче между сборными Албании и Хорватии (2:2) болельщики скандировали: «Убей, убей, убей сербов». После этого генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании футбольных ассоциаций Хорватии и Албании. Он даже пригрозил, что сербы могут сняться с турнира.

По ходу текущего турнира косовского журналиста Арлинда Садику уже лишили аккредитации. Во время репортажа с матча Сербия — Англия тот показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла (символ Косово и Албании).