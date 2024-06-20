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Евро-2024 ,  
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Эксклюзив

Роналду удивил экспертов Академии РФС отсутствием эгоизма в игре

Сюжет
Евро-2024
Роналду был настоящим капитаном, вокруг которого строится новая сборная Португалии, считают эксперты Академии РФС. При этом они отмечают его отличные индивидуальные качества
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Bai Xuefei / Global look press)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду удивил отсутствием эгоизма в игре во время матча против чехов на Евро-2024, говорится в обзоре первого тура Евро-2024 от Академии РФС для «РБК Спорт».

«Криштиану Роналду в матче с чехами удивил. В таком возрасте быть физически готовым к турниру, выглядеть потрясающе — это дорогого стоит. Больше всего поразило отсутствие эгоизма в его действиях: он стал командным игроком, участвовал во всех эпизодах и в атаке, и в обороне, не апеллировал к судьям, не занимался симуляцией. Он выглядел капитаном, вокруг которого сегодня, возможно, строится новая сборная Португалии», — сказали эксперты.

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По их словам, даже перестроившись на командную игру, Роналду не потерял своей изюминки — все было при нем: и техника, и скорость, и игра головой, и понимание развития игры, и передачи, и завершение. «Хочется отдать дань уважения тренерам, которые умеют убедить, заразить идеей своих игроков-эгоистов (а большие звезды, скажем честно, все в общей массе своей эгоисты), и те начинают играть на команду и приносить пользу, не теряя своей индивидуальности», — отметили в Академии РФС.

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Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

39-летний Роналду с португальцами начал турнир с победой над чехами со счетом 2:1. Он стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Форвард выступает сейчас в Саудовской Аравии за «Ан-Наср».

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Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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