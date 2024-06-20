Агент игрока «Рубина» объяснил поведение албанца «шумом на стадионе»

Представитель нападающего сборной Албании заявил об отсутствии доказательств того, что его клиент кого-либо оскорбил

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович и нападающий Албании Мирлинд Даку (Фото: Finney/Getty Images)

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы игрока сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал поведение нападающего после матча Евро-2024. По мнению специалиста, у его подопечного не было намерений оскорблять кого-либо, сообщил Факич «Матч ТВ».

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил», — пояснил агент Даку.

Ранее Футбольная федерация Северной Македонии (FFM) потребовала от Мирлинда Даку извинений за поведение на матче чемпионата Европы между сборными Албании и Хорватии (2:2). Согласно заявлению FFM, сразу после игры футболист подошел к трибуне албанских болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. Кроме того, FFM направила в УЕФА письмо с просьбой разобраться в его поведении и наказать игрока.

В казанском «Рубине» тоже отреагировали на инцидент, заявив о том, что в клубе сожалеют о случившемся. При этом представители команды подчеркнули, что их футболист находился в расположении сборной, поэтому решение о возможных санкциях к игроку должны принимать в УЕФА.

Во время матча Хорватия — Албания в Гамбурге болельщики сборных также скандировали лозунги с призывом убивать сербов, в связи с чем генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (FSS) Йован Шурбатович даже пригрозил сняться с турнира. Плюс ко всему он заявил, что направит в УЕФА запрос о наказании ассоциаций обеих стран за неподобающее поведение их фанатов.