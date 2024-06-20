Украинский футболист объяснил, зачем тренера попросили уйти из раздевалки

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сообщил, что игрокам надо было сделать выводы после разгромного поражения от Румынии. Разговор был "на высоких тонах", добавил он

Матч между сборными Украины и Румынии на Евро-2024 (Фото: Global Look Press)

Футболисты Украины после сенсационного разгромного поражения от Румынии (0:3) в первом туре чемпионата Европы попросили главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку, чтобы поговорить «на высоких тонах». Об этом сообщил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которого цитирует пресс-служба Федерации футбола Украины.

«Да, разговор был, то, что он был на высоких тонах, — 100%. Всем надо подумать над произошедшим и сделать правильные выводы. У нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым», — заявил Малиновский на пресс-конференции.

Во втором туре сборная Украины 21 июня сыграет с командой Словакии, которая ранее сенсационно обыграла Бельгию (0:1). Матч пройдет в Дюссельдорфе. В случае поражения Украина лишится шансов на выход в плей-офф.

Перед стартом турнира Украину и Бельгию называли фаворитами группы Е. Именно в группе Е произошли первые сенсации на Евро-2024. Шансы на победу Украины в первом туре оценивались в 47,4%, Румынии — 25,8%.

Результат матча Словакия — Бельгия вошел в тройку самых неожиданных в истории Евро, сообщает статистическая компания Gracenote. Шансы на победу Словакии оценивались в 13%.