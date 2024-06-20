Украинский футболист объяснил, зачем тренера попросили уйти из раздевалки
Футболисты Украины после сенсационного разгромного поражения от Румынии (0:3) в первом туре чемпионата Европы попросили главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку, чтобы поговорить «на высоких тонах». Об этом сообщил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которого цитирует пресс-служба Федерации футбола Украины.
«Да, разговор был, то, что он был на высоких тонах, — 100%. Всем надо подумать над произошедшим и сделать правильные выводы. У нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым», — заявил Малиновский на пресс-конференции.
Во втором туре сборная Украины 21 июня сыграет с командой Словакии, которая ранее сенсационно обыграла Бельгию (0:1). Матч пройдет в Дюссельдорфе. В случае поражения Украина лишится шансов на выход в плей-офф.
Перед стартом турнира Украину и Бельгию называли фаворитами группы Е. Именно в группе Е произошли первые сенсации на Евро-2024. Шансы на победу Украины в первом туре оценивались в 47,4%, Румынии — 25,8%.
Результат матча Словакия — Бельгия вошел в тройку самых неожиданных в истории Евро, сообщает статистическая компания Gracenote. Шансы на победу Словакии оценивались в 13%.
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