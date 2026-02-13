Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде

В пятницу, 13 февраля, два россиянина выступят на Олимпиаде. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Олимпийские игры 2026 года (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Главные события:

Нидерланды завоевали два золота в шорт-треке

Расписание россиян на Олимпиаде, 13 февраля 13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом) 22:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

Расписание мужского хоккейного турнира, 13 февраля 14:10. Италия — Словакия

14:10. Финляндия — Швеция

18:40. Франция — Чехия

23:10. Канада — Швейцария

11:10. Петр Гуменник рассказал, с какими проблемами столкнулся в олимпийской деревне.

«Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один. Слава богу, спонсоры подарили — Head & Shoulders. Спасибо им», — цитирует фигуриста Sport24.

10:00. Владимир Семирунний может первым среди сменивших российское гражданство завоевать медаль Олимпиады-2026. Польский конькобежец стартует в 3-й паре забега на 10 000 м. А в паре у него будет рекордсмен мира итальянец Давиде Гьотто. Соревнования начнутся в 18:00 мск.

22-летний конькобежец имел наилучшие шансы на медаль из сменивших российское гражданство. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025 году завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м.

9:00. В пятницу, 13 февраля, выступят два российских спортсмена.

В 13:45 лыжник Савелий Коростелев выйдет на старт гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Это третья гонка с участием россиянина.

Ранее на Олимпиаде он был четвертым в скиатлоне и 35-м в спринте, где он и ранее не показывал хороших показателей.

Результаты 22-летнего россиянина с каждой гонкой улучшаются. И шансы на медаль здесь есть.

Поздним вечером произвольную программу покажет Петр Гуменник. Соревнование начнется в 21:00 мск. На лед выйдут 24 фигуриста, россиянин будет 13-м по счету в пятницу 13-го. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си» — четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Он с серьензым отрывом лидирует по базовой стоимости прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.

Однако на международной арене россиянин еще не откатывал произвольную чисто. На олимпийской квалификации получил за произвольную всего 169,02 балла из-за серии ошибок. По максимальному показателю в произвольной он уступает семи конкурентам за более высокое место из десяти.

8:00. Нидерландка Ксандра Вэлзэбур завоевала второе золото в шорт-треке — на этот раз на дистанции 500 метров (41,609 сек.). А во время полуфинала спортсменка установила мировой рекорд (41,399). Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана (42,294), для которой медаль стала 13-й на Олимпийских играх, бронзу — канадка Кортни Саро (42,427).

У мужчин на дистанции 1000 метров нидерландец Йенс ван'т Ваут завоевал золото с результатом 1 минута 24,537 секунды. Второе место занял китаец Сунь Лун (1.24,565), третье — Лим Чжонун (1.24,611) из Южной Кореи.