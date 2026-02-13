 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В пятницу, 13 февраля, два россиянина выступят на Олимпиаде. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»
Олимпийские игры 2026 года
Олимпийские игры 2026 года (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Главные события:

  • Нидерланды завоевали два золота в шорт-треке

Расписание россиян на Олимпиаде, 13 февраля

13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом)

22:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

Расписание мужского хоккейного турнира, 13 февраля

14:10. Италия — Словакия
14:10. Финляндия — Швеция
18:40. Франция — Чехия
23:10. Канада — Швейцария

11:10. Петр Гуменник рассказал, с какими проблемами столкнулся в олимпийской деревне.

«Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому не брал с собой шампунь, фен. Пожалуй, мне не хватало только этого. А обычному парню без длинной шевелюры тут вообще ничего и не надо было бы. Живу я один. Слава богу, спонсоры подарили — Head & Shoulders. Спасибо им», — цитирует фигуриста Sport24.

10:00. Владимир Семирунний может первым среди сменивших российское гражданство завоевать медаль Олимпиады-2026. Польский конькобежец стартует в 3-й паре забега на 10 000 м. А в паре у него будет рекордсмен мира итальянец Давиде Гьотто. Соревнования начнутся в 18:00 мск.

22-летний конькобежец имел наилучшие шансы на медаль из сменивших российское гражданство. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025 году завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м.

9:00. В пятницу, 13 февраля, выступят два российских спортсмена.

В 13:45 лыжник Савелий Коростелев выйдет на старт гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Это третья гонка с участием россиянина.

Ранее на Олимпиаде он был четвертым в скиатлоне и 35-м в спринте, где он и ранее не показывал хороших показателей.

Результаты 22-летнего россиянина с каждой гонкой улучшаются. И шансы на медаль здесь есть.

Поздним вечером произвольную программу покажет Петр Гуменник. Соревнование начнется в 21:00 мск. На лед выйдут 24 фигуриста, россиянин будет 13-м по счету в пятницу 13-го. В короткой он занял 12-е место.

У Гуменника в произвольной программе пять прыжков «ультра-си» — четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Он с серьензым отрывом лидирует по базовой стоимости прыжков (82) среди топ-11 по итогам короткой программы без учета безоговорочного фаворита Ильи Малинина.

Однако на международной арене россиянин еще не откатывал произвольную чисто. На олимпийской квалификации получил за произвольную всего 169,02 балла из-за серии ошибок. По максимальному показателю в произвольной он уступает семи конкурентам за более высокое место из десяти.

8:00. Нидерландка Ксандра Вэлзэбур завоевала второе золото в шорт-треке — на этот раз на дистанции 500 метров (41,609 сек.). А во время полуфинала спортсменка установила мировой рекорд (41,399). Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана (42,294), для которой медаль стала 13-й на Олимпийских играх, бронзу — канадка Кортни Саро (42,427).

У мужчин на дистанции 1000 метров нидерландец Йенс ван'т Ваут завоевал золото с результатом 1 минута 24,537 секунды. Второе место занял китаец Сунь Лун (1.24,565), третье — Лим Чжонун (1.24,611) из Южной Кореи.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Персоны
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Петр Гуменник Савелий Коростелев Илья Малинин
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Николай Наумов фото
Николай Наумов
актер
28 февраля 1982 года
