Олимпиада-2026⁠,
0

МОК использовал орден от Зеленского против украинского скелетониста

Адвокат Пронин: МОК использовал орден от Зеленского в свою пользу в CAS
Сюжет
Олимпиада-2026
Владислава Гераскевича дисквалифицировали за отказ сменить шлем с портретами погибших украинских атлетов. МОК назвал факт вручения ему ордена Свободы подтверждением политической составляющей его действий
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 использовал как аргумент в свою пользу тот факт, что президент Украины вручил спортсмену орден. Об этом рассказал адвокат атлета Евгений Пронин.

«Во время всего заседания МОК обвинял Владислава в том, что в своих интервью он выражал поддержку Украине, называя это политическими заявлениями. Более того, МОК прямо ссылается на факт вручения Владиславу ордена Свободы президентом Украины уже после дисквалификации, считая это подтверждением политической составляющей его действий», — цитирует Пронина «Суспільне».

CAS в итоге отклонил апелляцию Гераскевича. В правилах поведения спортсменов на Играх свобода слова является основополагающим правом любого атлета, но ограничивается право выражать свое мнение во время соревнований. CAS счел эти ограничения разумными и соразмерными.

Накануне Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

Позднее Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы.

Свою дисквалификацию Гераскевич оспорил в CAS.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 скелетон Международный олимпийский комитет (МОК) CAS Владимир Зеленский
