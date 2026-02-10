Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Петр Гуменник — яркая звезда российского фигурного катания, стабильно демонстрирующий высокие результаты и входящий в тройку лучших фигуристов страны. За его спортивными успехами стоит необычная семья: его мать — врач-невролог, занимающаяся наукой, а отец — священник. Родился Петр в Санкт-Петербурге 11 апреля 2002 года.
Он с детства имел разносторонние интересы. Помимо фигурного катания, увлекается музыкой: окончил музыкальную школу, играет на пианино, гитаре и саксофоне. Другие виды спорта, такие как плавание и тхэквондо, его не заинтересовали, а фигурное катание увлекло.
В четыре года Гуменник начал заниматься фигурным катанием под руководством Татьяны Юрышевой. В шесть лет его просматривала Елена Буянова в ЦСКА, но семья не переехала в Москву, и в итоге Гуменник попал в школу Алексея Мишина к тренерам Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой, а затем и к самому Мишину. Однако, несмотря на ранние успехи, к 14 годам прогресс замедлился. По словам отца, настало время выбора: либо искать другого наставника, либо заканчивать карьеру. В 2017 году Гуменник перешел в группу Виктории Дейнеко в клуб Тамары Москвиной.
Гуменник заявил о себе еще в юношеском возрасте, отобравшись в финал Гран-при среди юниоров и завоевав медаль на первенстве России. Перейдя на взрослый уровень в сезоне 2020/21, он постепенно набирал обороты.
Несмотря на плотный график, Гуменник находил время на учебу. Изначально спортсмен интересовался биоинформатикой, но при поступлении в университет выбрал IT-специальность, полагая, что универсальность этой области в будущем предоставляет запасные варианты в случае изменения интересов.
В 2022 году фигурист поделился своими результатами ЕГЭ: биологию и русский язык он сдал на 98 баллов каждый, химию — на 97, а математику — на 78. Затем он дополнительно сдал информатику и получил 100 баллов. В итоге спортсмен поступил в Университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.
Прорыв в карьере произошел в сезоне 2022/23. В декабре 2022 года спортсмен стал серебряным призером чемпионата России, а в марте 2023 одержал победу в финале Гран-при России.
В конце 2024 года долгожданным событием для российских фигуристов стало решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске к участию в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года. ISU допустил к соревнованиям ограниченное количество россиян, всего четверо одиночников, отклонив заявки в парном катании и танцах на льду.
Гуменник вошел в число допущенных фигуристов и стал первым номером квалификации на Олимпиаду от России. Успешно пройдя квалификационный отбор, он вместе с Аделией Петросян стал первым российским спортсменом, получившим официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры.
Слухи о романе с Туктамышевой и работа с тренером чемпиона мира Малинина
В мае 2025 года в прессе активно обсуждались слухи о романе фигуриста с Елизаветой Туктамышевой, чемпионкой мира 2015 года. Сама спортсменка вскоре опровергла эту информацию: «Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала она в своем телеграм-канале.
В ноябре 2025 года Гуменник стал победителем пятого этапа Гран-при России в Омске, а через месяц фигурист впервые завоевал титул чемпиона России.
Интересно, что перед ЧР Гуменник обратился к Рафаэлю Арутюняну, тренеру действующего чемпиона мира Ильи Малинина, для совершенствования техники. Особый интерес представлял опыт Арутюняна в подготовке к четверному акселю, покорившемуся пока только Малинину.
В своих выступлениях Гуменник выделяется уверенным исполнением редкого каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Смелость в работе над сложнейшими техническими элементами в сочетании с выверенной стабильностью позволяют ему создавать яркие и запоминающиеся выступления. Так же он подходит к составлению программ, используя теорию вероятностей, чтобы оценить шансы на успешное выполнение каждого прыжка.
Издание «Чемпионат» в июле 2025 года отметило высокую стабильность Гуменника в исполнении сложных ультра-си элементов: 102 удачные попытки из 154 за три года. Он уверенно исполнял четверные лутц, риттбергер и сальхов, а четверной флип оказался его самым надежным прыжком (76% успешных попыток).
