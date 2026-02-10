Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026

Несмотря на разносторонние интересы с детства, Петр Гуменник отдал предпочтение фигурному катанию. Что известно о фигуристе, который 10 февраля дебютирует на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Петр Гуменник — яркая звезда российского фигурного катания, стабильно демонстрирующий высокие результаты и входящий в тройку лучших фигуристов страны. За его спортивными успехами стоит необычная семья: его мать — врач-невролог, занимающаяся наукой, а отец — священник. Родился Петр в Санкт-Петербурге 11 апреля 2002 года.

Он с детства имел разносторонние интересы. Помимо фигурного катания, увлекается музыкой: окончил музыкальную школу, играет на пианино, гитаре и саксофоне. Другие виды спорта, такие как плавание и тхэквондо, его не заинтересовали, а фигурное катание увлекло.

В четыре года Гуменник начал заниматься фигурным катанием под руководством Татьяны Юрышевой. В шесть лет его просматривала Елена Буянова в ЦСКА, но семья не переехала в Москву, и в итоге Гуменник попал в школу Алексея Мишина к тренерам Олегу Татаурову и Ольге Ефимовой, а затем и к самому Мишину. Однако, несмотря на ранние успехи, к 14 годам прогресс замедлился. По словам отца, настало время выбора: либо искать другого наставника, либо заканчивать карьеру. В 2017 году Гуменник перешел в группу Виктории Дейнеко в клуб Тамары Москвиной.

Гуменник заявил о себе еще в юношеском возрасте, отобравшись в финал Гран-при среди юниоров и завоевав медаль на первенстве России. Перейдя на взрослый уровень в сезоне 2020/21, он постепенно набирал обороты.

Несмотря на плотный график, Гуменник находил время на учебу. Изначально спортсмен интересовался биоинформатикой, но при поступлении в университет выбрал IT-специальность, полагая, что универсальность этой области в будущем предоставляет запасные варианты в случае изменения интересов.

В 2022 году фигурист поделился своими результатами ЕГЭ: биологию и русский язык он сдал на 98 баллов каждый, химию — на 97, а математику — на 78. Затем он дополнительно сдал информатику и получил 100 баллов. В итоге спортсмен поступил в Университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Фото: телеграм-канал Петра Гуменника

Прорыв в карьере произошел в сезоне 2022/23. В декабре 2022 года спортсмен стал серебряным призером чемпионата России, а в марте 2023 одержал победу в финале Гран-при России.

В конце 2024 года долгожданным событием для российских фигуристов стало решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске к участию в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года. ISU допустил к соревнованиям ограниченное количество россиян, всего четверо одиночников, отклонив заявки в парном катании и танцах на льду.

Гуменник вошел в число допущенных фигуристов и стал первым номером квалификации на Олимпиаду от России. Успешно пройдя квалификационный отбор, он вместе с Аделией Петросян стал первым российским спортсменом, получившим официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры.

Слухи о романе с Туктамышевой и работа с тренером чемпиона мира Малинина

Фото: телеграм-канал Петра Гуменника

В мае 2025 года в прессе активно обсуждались слухи о романе фигуриста с Елизаветой Туктамышевой, чемпионкой мира 2015 года. Сама спортсменка вскоре опровергла эту информацию: «Не спешите верить неподтвержденным слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете ее из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» — написала она в своем телеграм-канале.

В ноябре 2025 года Гуменник стал победителем пятого этапа Гран-при России в Омске, а через месяц фигурист впервые завоевал титул чемпиона России.

Интересно, что перед ЧР Гуменник обратился к Рафаэлю Арутюняну, тренеру действующего чемпиона мира Ильи Малинина, для совершенствования техники. Особый интерес представлял опыт Арутюняна в подготовке к четверному акселю, покорившемуся пока только Малинину.

В своих выступлениях Гуменник выделяется уверенным исполнением редкого каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Смелость в работе над сложнейшими техническими элементами в сочетании с выверенной стабильностью позволяют ему создавать яркие и запоминающиеся выступления. Так же он подходит к составлению программ, используя теорию вероятностей, чтобы оценить шансы на успешное выполнение каждого прыжка.