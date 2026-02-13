Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде

Российский фигурист вышел в лидеры после 13 из 24 участников

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российский фигурист Петр Гуменник откатал произвольную программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.

В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

Гуменник выступал под 13-м номером (из 24 фигуристов). Он занимает промежуточное первое место.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.