Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник откатал произвольную программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.
В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).
Гуменник выступал под 13-м номером (из 24 фигуристов). Он занимает промежуточное первое место.
Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»