Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российский фигурист вышел в лидеры после 13 из 24 участников
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Российский фигурист Петр Гуменник откатал произвольную программу в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.

В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

Гуменник выступал под 13-м номером (из 24 фигуристов). Он занимает промежуточное первое место.

Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Петр Гуменник&nbsp;

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Петр Гуменник россияне на Олимпиаде-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
