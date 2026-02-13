Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:1, одну из шайб финны забросили в меньшинстве

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче второго тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделль (16), Йоэль Армиа (33, в меньшинстве) и Микко Рантанен (60). У проигравших отличился Расмус Далин (25).

В параллельном матче в группе Словакия обыграла Италию со счетом 3:2.

Словакия лидирует в группе (6 очков), далее идут Финляндия (3), Швеция (3) и Италия (0).

В заключительных матчах группы 14 февраля Италия сыграет с Финляндией, а Швеция со Словакией.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Сборная Финляндии является действующим олимпийским чемпионом.