Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче второго тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделль (16), Йоэль Армиа (33, в меньшинстве) и Микко Рантанен (60). У проигравших отличился Расмус Далин (25).
В параллельном матче в группе Словакия обыграла Италию со счетом 3:2.
Словакия лидирует в группе (6 очков), далее идут Финляндия (3), Швеция (3) и Италия (0).
В заключительных матчах группы 14 февраля Италия сыграет с Финляндией, а Швеция со Словакией.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
Сборная Финляндии является действующим олимпийским чемпионом.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»