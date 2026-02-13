 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,28 x 6,3 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,7 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,07 x 11,5 2 25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Встреча завершилась со счетом 4:1, одну из шайб финны забросили в меньшинстве
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче второго тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделль (16), Йоэль Армиа (33, в меньшинстве) и Микко Рантанен (60). У проигравших отличился Расмус Далин (25).

В параллельном матче в группе Словакия обыграла Италию со счетом 3:2.

Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии
Спорт
Фото:Alexander Nemenov - Pool / Getty Images

Словакия лидирует в группе (6 очков), далее идут Финляндия (3), Швеция (3) и Италия (0).

В заключительных матчах группы 14 февраля Италия сыграет с Финляндией, а Швеция со Словакией.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в 1/4 финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Сборная Финляндии является действующим олимпийским чемпионом.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады
Спорт
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады
Спорт
Швейцария всухую обыграла Францию на хоккейном турнире Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
В Курской области в результате атаки БПЛА была повреждена ЛЭП Политика, 17:24
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:23
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57