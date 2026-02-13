«Перспективный чувак» на Олимпийских играх. История Савелия Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев 13 февраля выступит на Олимпиаде-2026 в индивидуальной гонке на 10 км. «РБК Спорт» рассказывает, как лыжник смог попасть на важный для каждого спортсмена турнир

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Савелий Коростелев, родившийся 30 ноября 2003 года в Перми, рос в семье лыжников. Его мать — Наталья Коростелева — бронзовый призер Олимпиады-2010, а отец — Павел Коростелев (Верещагин) — бывший лыжник, биатлонист, участник Олимпиады-2006 и двукратный чемпион России.

С детства Савелий был погружен в мир лыжного спорта, проводя много времени на лыжной базе вместе с матерью. Как вспоминает Наталья, первыми запахами для него были «парафин и мороз». В возрасте двух лет Савелий впервые встал на лыжи. Также в детстве он занимался плаванием, но в девять лет окончательно выбрал лыжный спорт.

Сначала его тренировали бабушка и дедушка по материнской линии — тренеры по лыжным гонкам Сергей и Алевтина Мориловы. Позже он перешел под руководство Александра Кравченко, с которым начал участвовать в юношеских соревнованиях. В 2019 году Савелий стал серебряным призером чемпионата России среди юношей до 16 лет, а также дважды занимал призовые места на всероссийских соревнованиях на дистанциях 5 и 7,5 км.

Настоящий прорыв случился в 2020 году. Коростелев триумфально выступил на Спартакиаде учащихся России в Красноярске, завоевав золото в гонке на 15 км классическим стилем и две бронзовые награды в спринте и гонке на 10 км. Вскоре после этого он дебютировал на взрослом уровне.

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

В сезоне 2022/23, последнем под руководством тренера Кравченко, Коростелев показал хорошие результаты на этапе Кубка России в Хакасии, взяв золото в спринтах классическим и свободным стилем, а также бронзу в гонке на 10 км, опередив при этом трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

2024-й стал для Коростелева годом двойного триумфа на чемпионате России, где он завоевал золото в эстафете и командном спринте вместе с Большуновым, а также серебро на дистанции 10 км. В финале Кубка России он лидировал в масс-старте и стал серебряным призером в гонке на 15 км. На чемпионате по лыжероллерам взял два золота, серебро и бронзу.

Коростелев отмечал, что, несмотря на отдельные победы, он по-прежнему чувствует себя «просто мальчиком» и предпочитает, чтобы его не называли «новым Большуновым».

«Я могу сколько угодно выигрывать на Кубке России, но если мы говорим про лыжную историю, то он [Большунов] — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и победитель общего зачета Кубка мира, а я просто четыре года хожу в статусе перспективного чувака. И пока без шансов повысить свои регалии», — сказал Коростелев в интервью Sports в декабре 2025 года.

Достижения Коростелева двукратный чемпион России (2023/24, 2024/25)

двукратный чемпион мира среди юниоров (2022)

двукратный победитель Спартакиады молодежи России (2023, 2024)

Продолжая демонстрировать стабильно высокие результаты на внутренних чемпионатах, Коростелев в декабре 2025 года получил нейтральный статус и был допущен к олимпийскому отбору.

Дебютный этап Кубка мира в Швейцарии стал для него пропуском на Олимпиаду: Коростелев успешно выполнил квалификационный норматив, пробежав дистанцию 1,2 км за 2 минуты 28,15 секунды. Сейчас россиянин находится на 14-й строчке с 537 очками в общем зачете Кубка мира 2025/26.

Дал огласку инциденту с нападением олимпийского чемпиона

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Декабрь 2025-го стал довольно насыщенным для Коростелева, который также успел инициировать широкое обсуждение в российском лыжном сообществе инцидента с участием Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион, не сдержав эмоций после неудачного финиша в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске, толкнул своего соперника Александра Бакурова. В результате последний упал и получил сильный ушиб ноги.

Коростелев, тренирующийся с Бакуровым в одной группе, открыто осудил поведение Большунова и призвал к недопущению подобных ситуаций в будущем. В своем телеграм-канале молодой лыжник опубликовал видео инцидента с подписью: «И это гордость страны?»

По его мнению, чтобы пресечь подобные инциденты, необходима огласка, а не замалчивание ситуации, как это происходило раньше. «Когда все случилось, я переодевался в финишном городке. Поворачиваюсь, а Саня лежит на заборе — и Саша Большунов стоит рядом, что-то еще ему выговаривает. Сразу рванул туда со словами «отстань от спортсмена», но там был Егор Владимирович [Сорин], он попросил не лезть: «Без тебя здесь разберутся», — рассказал спортсмен в интервью Sports.