Олимпиада-2026⁠,
МОК не увидел нарушений во флаге России на шлеме итальянца

Олимпиада-2026
На шлеме сноубордиста Роланда Фишналлера были флаги стран — хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи
Роланд Фишналлер
Роланд Фишналлер (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

В действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем, нет нарушений, заявила на брифинге глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

45-летний Фишналлер выступал на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в шлеме с флагами России, США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Это флаги стран — хозяек Олимпийских игр, в которых он принимал участие.

«Нарушения здесь нет. Это не росс ийский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — сказала Ковентри.

Фишналлер занял пятое место в параллельном гигантском слаломе.

Российская символика (в том числе флаг и герб) запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады-2026. Российские спортсмены допущены на Игры в нейтральном статусе, всего их 13 человек.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

На шлеме сноубордиста Роланда Фишналлера были флаги стран — хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.

