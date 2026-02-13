МОК не увидел нарушений во флаге России на шлеме итальянца
В действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем, нет нарушений, заявила на брифинге глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
45-летний Фишналлер выступал на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в шлеме с флагами России, США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. Это флаги стран — хозяек Олимпийских игр, в которых он принимал участие.
«Нарушения здесь нет. Это не росс ийский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», — сказала Ковентри.
Фишналлер занял пятое место в параллельном гигантском слаломе.
Российская символика (в том числе флаг и герб) запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады-2026. Российские спортсмены допущены на Игры в нейтральном статусе, всего их 13 человек.
На шлеме сноубордиста Роланда Фишналлера были флаги стран — хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.
