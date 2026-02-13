Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии

На Играх в Италии норвежские лыжники взяли в лыжных гонках уже семь медалей

Уле-Эйнар Бьорндален (Фото: Agence Zoom / Getty Images)

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален недоволен работой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в обеспечении уровня конкуренции среди других стран, приводит слова биатлониста VG.

«FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции среди других стран. Для обеспечения равных условий другим странам выделяется слишком мало ресурсов. Уровень конкуренции должен быть намного выше», — сказал Бьорндален.

Он также добавил, что норвежские лыжники добиваются «невероятных результатов на очень высоком уровне в мужских лыжных гонках, но то, что так мало стран заявляет о себе, крайне разочаровывает в работе FIS».

Четверо норвежцев являются рекордсменами по количеству золотых медалей на зимних Играх — 8. Это — биатлонист Бьорндален и лыжники Бьорна Дели, Марит Бьорген и Йоханнес Клебо. Последний на Играх в Италии выиграл скиатлон, спринт и «разделку» на 10 км.

Одним из главных конкурентов норвежцев на медали в лыжных гонках был россиянин Александр Большунов. Но его на Олимпиаду не допустили. FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине. А нейтральный статус для поездки на Игры большунов получить не смог.

На прошлой Олимпиаде в Пекине Большунов соревновался с Клебо и взял пять медалей: три золота, серебро и бронзу. У норвежца было четыре награды, в том числе две золотых.

На Олимпийских играх — 2026 норвежцы взяли семь медалей в лыжных гонках и четыре — в биатлоне.

Бьорндален выигрывал Олимпиаду восемь раз. Также он 20 раз становился чемпионом мира и шесть раз — обладателем Кубка мира по биатлону.

На Играх-2026 в нейтральном статусе выступают лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.