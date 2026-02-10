Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026

Более 30 россиян выступят за другие сборные на Олимпиаде-2026

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Кто из спортсменов, которые ранее представляли Россию, выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Глеб Смолкин и Диана Дэвис (Фото: Global Look Press)

Более 30 сменивших спортивное гражданство россиян выступят за другие сборные на Олимпийских играх 2026 года. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство россиян зафиксировано в фигурном катании — 18.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Global Look Press)

Дочь именитого российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис стала знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия. В 2022 году Дэвис с партнером Глебом Смолкиным отправились на Олимпиаду в составе сборной России. В соревнованиях танцевальных дуэтов они заняли 14-е место.

Появление Дэвис в числе знаменосцев удивило многих, поскольку она только в 2023 году перешла в сборную Грузии из-за отстранения российских фигуристов. И при этом не добилась серьезных успехов в составе новой команды.

Помимо Дэвис, еще пять спортсменов стали знаменосцами после смены гражданства: фигурист Владимир Литвинцев (Азербайджан), выступающие в парном катании Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), фигуристка Мария Сенюк (Израиль), чемпион Европы по шорт-треку Даниил Ейбог (Узбекистан).

Владимир Семирунний (Фото: Global Look Press)

Из перешедших в другие сборные спортсменов наилучшие шансы на медали имеет 22-летний Владимир Семирунний. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025 году завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м. Из сменивших российское гражданство Семирунний имеет наилучшие шансы на медаль.

Илья Малинин (Фото: Global Look Press)

Более парадоксальная ситуация возникла в сборной США по фигурному катанию. Все места у мужчин-одиночников заняли фигуристы с российскими корнями Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. В танцевальных дуэтах примет участие Энтони Пономаренко. Их родители — советские/российские фигуристы и тренеры. Однако они родились в США и всегда выступали под американским флагом.

Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (Фото: Global Look Press)

Также за США в танцах выступает Вадим Колесник. Он родился в Харькове и переехал в США уже в сознательном возрасте — в 15 лет, когда выступал в дуэте с американкой Эйвонли Нгуен.

В составе спортивных пар должны были оказаться Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, но партнерша не успела получить паспорт.

Ефимова в 2015–2020 годах выступала за Россию, после сменила партнера на Рубена Бломмарта и продолжила выступать под флагом Германии.

Митрофанов — сын эмигрантов из России. Но его родители не имели отношения к фигурному катанию.