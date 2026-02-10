 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,56 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,71 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026

Более 30 россиян выступят за другие сборные на Олимпиаде-2026
Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Кто из спортсменов, которые ранее представляли Россию, выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
Глеб Смолкин и Диана Дэвис (Фото: Global Look Press)

Более 30 сменивших спортивное гражданство россиян выступят за другие сборные на Олимпийских играх 2026 года. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство россиян зафиксировано в фигурном катании — 18.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
(Фото: Global Look Press)

Дочь именитого российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис стала знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия. В 2022 году Дэвис с партнером Глебом Смолкиным отправились на Олимпиаду в составе сборной России. В соревнованиях танцевальных дуэтов они заняли 14-е место.

Появление Дэвис в числе знаменосцев удивило многих, поскольку она только в 2023 году перешла в сборную Грузии из-за отстранения российских фигуристов. И при этом не добилась серьезных успехов в составе новой команды.

Помимо Дэвис, еще пять спортсменов стали знаменосцами после смены гражданства: фигурист Владимир Литвинцев (Азербайджан), выступающие в парном катании Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), фигуристка Мария Сенюк (Израиль), чемпион Европы по шорт-треку Даниил Ейбог (Узбекистан).

Владимир Семирунний
Владимир Семирунний
(Фото: Global Look Press)

Из перешедших в другие сборные спортсменов наилучшие шансы на медали имеет 22-летний Владимир Семирунний. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025 году завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м. Из сменивших российское гражданство Семирунний имеет наилучшие шансы на медаль.

Илья Малинин
Илья Малинин
(Фото: Global Look Press)

Более парадоксальная ситуация возникла в сборной США по фигурному катанию. Все места у мужчин-одиночников заняли фигуристы с российскими корнями Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. В танцевальных дуэтах примет участие Энтони Пономаренко. Их родители — советские/российские фигуристы и тренеры. Однако они родились в США и всегда выступали под американским флагом.

Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник
Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник
(Фото: Global Look Press)

Также за США в танцах выступает Вадим Колесник. Он родился в Харькове и переехал в США уже в сознательном возрасте — в 15 лет, когда выступал в дуэте с американкой Эйвонли Нгуен.

В составе спортивных пар должны были оказаться Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, но партнерша не успела получить паспорт.

Ефимова в 2015–2020 годах выступала за Россию, после сменила партнера на Рубена Бломмарта и продолжила выступать под флагом Германии.

Митрофанов — сын эмигрантов из России. Но его родители не имели отношения к фигурному катанию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25