Коростелев заявил о космическом уровне призеров «разделки» на Олимпиаде

Российский лыжник, занявший в итоге 15-е место, заявил, что шансов на медали у него в этой гонке не было

Савелий Коростелев (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что у него не было шансов на медали в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом он заявил ТАСС.

«За призы сегодня нет [шансов]. Трое ребят — в космосе», — сказал Коростелев.

Россиянин занял в гонке 15-е место. «На Олимпиаде только три места, дальше — неинтересно», — добавил Коростелев.

Коростелев уступил 1 минуту 6,1 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо, который стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд зимних Игр Бьорна Дели, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена.

Вторым стал француз Матис Делож, третьим — норвежец Эйнар Хедегарт.

Ранее на Играх в Италии россиянин был четвертым в скиатлоне, а в личном спринте не прошел квалификацию. Ему предстоит старт в марафоне на 50 км.