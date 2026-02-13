 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 3,85 2 1,62 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 1,22 x 5,9 2 17 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,3 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,28 x 6,5 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,6 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,07 x 11,5 2 25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Российский лыжник Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Победил норвежец Йоханнес Клебо, который стал восьмикратным олимпийским чемпионом
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Alex Slitz / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Результат 22-летнего лыжника составил 21 минуту 42,3 секунды.

Коростелев уступил 1 минуту 6,1 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо (20.36,2), который стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Бьорна Дели, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена.

Вторым стал француз Матис Делож (отставание +4,9 секунды), третьим — норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).

Ранее на Играх в Италии Коростелев был четвертым в скиатлоне, а в личном спринте не прошел квалификацию. Ему еще предстоит старт в марафоне на 50 км.

«Перспективный чувак» на Олимпийских играх. История Савелия Коростелева
Спорт
Фото:телеграм-канал Савелия Коростелева

В лыжных гонках из россиян еще выступает Дарья Непряева. В скиатлоне она была 17-й, в «разделке» — 21-й, в спринте также не прошла квалификацию.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
