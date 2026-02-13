Российский лыжник Коростелев занял 15-е место в «разделке» на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Результат 22-летнего лыжника составил 21 минуту 42,3 секунды.
Коростелев уступил 1 минуту 6,1 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо (20.36,2), который стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Бьорна Дели, Марит Бьорген и Уле-Эйнара Бьорндалена.
Вторым стал француз Матис Делож (отставание +4,9 секунды), третьим — норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).
Ранее на Играх в Италии Коростелев был четвертым в скиатлоне, а в личном спринте не прошел квалификацию. Ему еще предстоит старт в марафоне на 50 км.
В лыжных гонках из россиян еще выступает Дарья Непряева. В скиатлоне она была 17-й, в «разделке» — 21-й, в спринте также не прошла квалификацию.
Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
