Ученик Урманова из Казахстана сенсационно выиграл Олимпиаду

Михаил Шайдоров (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла.

Россиянин исполнил пять четверных прыжков в своей произвольной программе.

Главный фаворит Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49).

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

21-летний Шайдоров, который тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова, является серебряным призером чемпионата мира 2025 года, победителем Чемпионата четырех континентов-2025. Он принес Казахстану вторую медаль на Олимпиадах в фигурном катании, в Сочи Денис Тен был бронзовым призером.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.