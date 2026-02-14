 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Ученик Урманова из Казахстана сенсационно выиграл Олимпиаду

Шайдоров сенсационно выиграл золото Олимпиады, Гуменник — шестой
Сюжет
Олимпиада-2026
Главный фаворит Илья Малинин из США занял только восьмое место, дважды упав в произвольной программе. Россиянин Петр Гуменник стал шестым
Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла.

Россиянин исполнил пять четверных прыжков в своей произвольной программе.

Главный фаворит Илья Малинин из США дважды упал и занял только восьмое место (264,49).

Золото выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Русские корни, американский драйв. Как Малинин стал «богом четверных»
Спорт
Илья Малинин

Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

21-летний Шайдоров, который тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова, является серебряным призером чемпионата мира 2025 года, победителем Чемпионата четырех континентов-2025. Он принес Казахстану вторую медаль на Олимпиадах в фигурном катании, в Сочи Денис Тен был бронзовым призером.

Из российских фигуристов на Играх в Италии также будет выступать Аделия Петросян. Девушки короткую программу представят 17 февраля, произвольную — 19 февраля.

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Петр Гуменник Илья Малинин россияне на Олимпиаде-2026 Михаил Шайдоров
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Материалы по теме
Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Малинин исполнил сальто на Олимпиаде. Почему элемент был запрещен
Спорт
Российские штаты Америки. Чем уникальна сборная США по фигурному катанию
Спорт
