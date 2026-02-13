Гуменник прыгнул пять четверных перед произвольной программой на Играх

Произвольная программа начнется в 21:00 мск. На заключительной тренировке россиянин исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и два четверных сальхова (один в каскаде)

Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник на заключительной тренировке перед произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года выполнил пять четверных прыжков, передает ТАСС.

Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, два четверных сальхова (один из них в каскаде с одинарным тулупом), тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Произвольная программа начнется в 21:00 мск. Российский фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером.

После короткой программы лидирует представитель США Илья Малинин (108,16). Гуменник занимает 12-е место с 86,72 баллами.

В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — четверные флип, лутц и риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.