 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 7 x 4,05 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,65 x 4,1 2 4,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 10 2 12 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,93 x 3,45 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 6,7 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,55 x 5 2 5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11,5 2 24 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник прыгнул пять четверных перед произвольной программой на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Произвольная программа начнется в 21:00 мск. На заключительной тренировке россиянин исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и два четверных сальхова (один в каскаде)
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник на заключительной тренировке перед произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года выполнил пять четверных прыжков, передает ТАСС.

Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, два четверных сальхова (один из них в каскаде с одинарным тулупом), тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Отец священник и увлечение IT-сферой. Путь Гуменника к Олимпиаде-2026
Спорт
Петр Гуменник&nbsp;

Произвольная программа начнется в 21:00 мск. Российский фигурист выйдет на лед под 13-м стартовым номером.

После короткой программы лидирует представитель США Илья Малинин (108,16). Гуменник занимает 12-е место с 86,72 баллами.

В свою программу россиянин заявил пять четверных прыжков — четверные флип, лутц и риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue
Спорт
Российский фигурист Гуменник рассказал о проблеме в олимпийской деревне
Спорт
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58