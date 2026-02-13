Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде
Конькобежец Владимир Семирунний, который представляет Польшу, завоевал серебро на дистанции 10 тыс. м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Его результат составил 12 минут 39,08 секунды.
Семирунний уступил 5,65 секунды победителю — чеху Методею Йилеку (12.33,43).
Третье место занял голландец Йоррит Бергсма (+7,05).
23-летний Семирунний — чемпион России на дистанции 10 000 м, обладатель рекорда России среди юниоров на дистанции 3000 м. В сборную Польши он перешел в 2023 году, в 2025-м завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 10 000 м и бронзу на 5000 м. А в 2026-м Семирунний выиграл чемпионат Европы на 5000 м и стал серебряным призером на 1500 м.
Всего более 30 сменивших спортивное гражданство россиян выступят за другие сборные на Играх-2026. Семирунний первым из них завоевал медаль.
