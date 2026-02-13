 Перейти к основному контенту
Линдси Вонн перенесет еще две операции после полученного на ОИ перелома

Сюжет
Олимпиада-2026
Американская горнолыжница получила сложный перелом ноги 8 февраля в результате падения на скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Американской горнолыжнице Линдси Вонн предстоит перенести еще две операции после сложного перелома ноги, полученного на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Наконец‑то я чувствую себя получше, но мне еще предстоит пройти долгий путь. Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо, и тогда я, возможно, смогу вернуться домой, после чего мне понадобится еще одна операция. Я еще не знаю, что именно это будет, пока не получу более качественные снимки», — сказала Вонн.

Вонн получила травму 8 февраля. Она упала вскоре после старта на скоростном спуске на Играх. Ее эвакуировали с трассы с помощью вертолета. Позднее она перенесла три операции.

Главные факты о самой «безумной» спортсменке Олимпиады-2026
Спорт
Американская горнолыжница Линдси Вонн

41-летняя горнолыжница является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Спортсменка завершила карьеру в 2019-м из-за травмы колена, но в конце 2024 года вернулась в большой спорт.

