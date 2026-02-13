 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 7,1 x 4 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,15 x 9,5 2 13 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,57 x 4,9 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11,5 2 23 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Таким образом, Владислав Гераскевич не сможет выступить на Олимпиаде
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Al Bello / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады в Италии из-за отказа сменить шлем с изображениями спортсменов, погибших в ходе военной операции. Об этом сообщается на сайте CAS.

«Назначенный на это дело арбитр выслушала аргументы и изучила Руководство по свободе выражения мнений спортсменов на Играх, в котором говорится, что свобода слова является основополагающим правом любого спортсмена, участвующего в Олимпиаде, но ограничивает право выражать свое мнение во время соревнований. Арбитр сочла эти ограничения разумными и соразмерными, она не имеет возможности их отменить. В результате апелляция была отклонена», — говорится в решении CAS.

При этом CAS посчитал несправедливым отзыв олимпийской аккредитации у Гераскевича и поддержала решение МОК о ее возвращении.

«Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение по гайдлайнам МОК», — сказал генеральный секретарь CAS Мэтью Рид.

МОК использовал орден от Зеленского против украинского скелетониста
Спорт
Владислав Гераскевич

Накануне Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.

После этого президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. На слушаниях в CAS МОК назвал факт вручения спортсмену ордена подтверждением политической составляющей его действий.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
скелетон CAS Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх
Спорт
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста за шлем с фото погибших
Спорт
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37