CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады в Италии из-за отказа сменить шлем с изображениями спортсменов, погибших в ходе военной операции. Об этом сообщается на сайте CAS.
«Назначенный на это дело арбитр выслушала аргументы и изучила Руководство по свободе выражения мнений спортсменов на Играх, в котором говорится, что свобода слова является основополагающим правом любого спортсмена, участвующего в Олимпиаде, но ограничивает право выражать свое мнение во время соревнований. Арбитр сочла эти ограничения разумными и соразмерными, она не имеет возможности их отменить. В результате апелляция была отклонена», — говорится в решении CAS.
При этом CAS посчитал несправедливым отзыв олимпийской аккредитации у Гераскевича и поддержала решение МОК о ее возвращении.
«Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение по гайдлайнам МОК», — сказал генеральный секретарь CAS Мэтью Рид.
Накануне Гераскевич был дисквалифицирован за использование на Играх в Италии шлема с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине. Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит Олимпийской хартии, в частности правилу 50, которое ограничивает выражение политических и религиозных взглядов на территории проведения соревнований.
После этого президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. На слушаниях в CAS МОК назвал факт вручения спортсмену ордена подтверждением политической составляющей его действий.
