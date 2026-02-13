Клебо повторил рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо повторил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей.
Ранее на Играх-2026 Клебо завоевал золото в скиатлоне и личном спринте. Всего на счету 29-летнего норвежца теперь восемь золотых олимпийских медалей.
Он повторил рекорд соотечественников — лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.
Российский лыжник Савелий Коростелев занял в «разделке» 15-е место.
