Клебо повторил рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей

Норвежский лыжник выиграл восьмое олимпийское золото в карьере, победив в Милане и Кортина-д'Ампеццо в «разделке»

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо повторил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей.

Ранее на Играх-2026 Клебо завоевал золото в скиатлоне и личном спринте. Всего на счету 29-летнего норвежца теперь восемь золотых олимпийских медалей.

Он повторил рекорд соотечественников — лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.

Российский лыжник Савелий Коростелев занял в «разделке» 15-е место.