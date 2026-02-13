Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед

Год назад фигурист Максим Наумов потерял родителей в авиакатастрофе. 10 февраля он дебютировал на Олимпиаде-2026, посвятив выступление маме и папе. «РБК Спорт» рассказывает, как перевернулась жизнь спортсмена в январе 2025 года

Фигурист Максим Наумов держит фотографию погибших родителей в авиакатастрофе (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Зрители Олимпиады-2026 стали свидетелями пронзительного момента: американский фигурист Максим Наумов, потерявший родителей в авиакатастрофе за год до своих дебютных Игр, держал фотографию своей семьи после выступления с короткой программой.

Этот жест вызвал волну сочувствия у болельщиков и вновь напомнил всем о большой утрате, произошедшей в январе 2025 года.

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Максим Наумов родился 1 июня 2001 года в Хартфорде, США. Фигурное катание стало для его семьи не просто профессией, а образом жизни. Родители Максима — чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова. После завершения спортивной карьеры они занялись тренерской деятельностью, а в 1998 году переехали из СССР в США, где продолжили заниматься любимым делом.

Максим буквально вырос на ледовом катке, наблюдая за тренировками и проводя много времени среди учеников родителей. Изначально мальчик пробовал себя в гимнастике, хоккее и футболе, но в итоге сделал выбор в пользу фигурного катания. В пять лет он впервые вышел на лед, и с тех пор фигурное катание стало главным делом его жизни.

Последние слова родителей перед гибелью

Фото: maximnaumov_ / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мир Максима Наумова перевернулся в конце января 2025 года. После выступления на чемпионате США в Уичите он остался в городе для дополнительного тренировочного сбора в Национальном лагере развития.

Через несколько дней мир фигурного катания потрясла ужасная новость: пассажирский самолет American Airlines, на борту которого находились спортсмены и тренеры, возвращавшиеся из того лагеря, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk над рекой Потомак недалеко от Вашингтона.



Катастрофа унесла жизни всех 67 человек на борту. К несчастью, среди погибших оказались и родители Максима, которые работали тренерами и сопровождали своих учеников. Сам же фигурист вернулся домой более ранним рейсом.

Последний совместный пост родителей фигуриста в социальной сети был посвящен его успехам в фигурном катании. Они написали, что «гордятся» им. «Это было последнее, что они написали», — рассказал Максим US Weekly.

Фигурист также вспоминал, как перед рейсом мама позвонила ему и сказала: «Я просто хочу, чтобы ты знал: мы тебя любим и гордимся тобой». Для него было важно услышать эти слова: «Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы они гордились мной».

На вопрос о том, как он справляется с горем, Максим сказал: «Единственный способ — пройти через это».

«Чувствовал, будто меня ведут, как рука на спине...»

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

После тяжелой утраты, весной 2025 года, фигурист вновь вышел на лед. Его путь начался с благотворительного выступления в Вашингтоне. Затем последовало возвращение домой и прокат на выставочном гала-вечере чемпионата мира по фигурному катанию 2025 года в Бостоне.

В январе 2026 года Наумов занял третье место на чемпионате США, что позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Италии.

Публично свои чувства Наумов проявил после короткой программы: получив 85,65 балла (14-е место), он поднял фотографию погибших родителей. В этот момент, как спортсмен сам признался, он ощутил полное спокойствие и внутреннюю тишину, чего никогда не испытывал ранее.

«Казалось, что меня направляют. <...> Я поддался этому. Чувствовал, будто меня ведут, как рука на спине, толкающая меня вперед... Просто перемещало меня от одного элемента к другому. Я почувствовал это, почувствовал их присутствие», — признался Наумов.