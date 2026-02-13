 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 27 x 5,7 2 1,19 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 1,02 x 18 2 31 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 16 x 6 2 1,22 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 4,1 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,57 x 4,4 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,35 x 4,3 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,28 x 6,5 2 8,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,7 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед

Сюжет
Олимпиада-2026
Год назад фигурист Максим Наумов потерял родителей в авиакатастрофе. 10 февраля он дебютировал на Олимпиаде-2026, посвятив выступление маме и папе. «РБК Спорт» рассказывает, как перевернулась жизнь спортсмена в январе 2025 года
Фигурист Максим Наумов&nbsp;держит фотографию погибших родителей в авиакатастрофе
Фигурист Максим Наумов держит фотографию погибших родителей в авиакатастрофе (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Зрители Олимпиады-2026 стали свидетелями пронзительного момента: американский фигурист Максим Наумов, потерявший родителей в авиакатастрофе за год до своих дебютных Игр, держал фотографию своей семьи после выступления с короткой программой.

Этот жест вызвал волну сочувствия у болельщиков и вновь напомнил всем о большой утрате, произошедшей в январе 2025 года.

Фото: Jamie Squire / Getty Images
Фото: Jamie Squire / Getty Images

Максим Наумов родился 1 июня 2001 года в Хартфорде, США. Фигурное катание стало для его семьи не просто профессией, а образом жизни. Родители Максима — чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова. После завершения спортивной карьеры они занялись тренерской деятельностью, а в 1998 году переехали из СССР в США, где продолжили заниматься любимым делом.

Максим буквально вырос на ледовом катке, наблюдая за тренировками и проводя много времени среди учеников родителей. Изначально мальчик пробовал себя в гимнастике, хоккее и футболе, но в итоге сделал выбор в пользу фигурного катания. В пять лет он впервые вышел на лед, и с тех пор фигурное катание стало главным делом его жизни.

Последние слова родителей перед гибелью

Фото: maximnaumov_ / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: maximnaumov_ / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мир Максима Наумова перевернулся в конце января 2025 года. После выступления на чемпионате США в Уичите он остался в городе для дополнительного тренировочного сбора в Национальном лагере развития.

Через несколько дней мир фигурного катания потрясла ужасная новость: пассажирский самолет American Airlines, на борту которого находились спортсмены и тренеры, возвращавшиеся из того лагеря, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk над рекой Потомак недалеко от Вашингтона.

Катастрофа унесла жизни всех 67 человек на борту. К несчастью, среди погибших оказались и родители Максима, которые работали тренерами и сопровождали своих учеников. Сам же фигурист вернулся домой более ранним рейсом.

Последний совместный пост родителей фигуриста в социальной сети был посвящен его успехам в фигурном катании. Они написали, что «гордятся» им. «Это было последнее, что они написали», — рассказал Максим US Weekly.

Фигурист также вспоминал, как перед рейсом мама позвонила ему и сказала: «Я просто хочу, чтобы ты знал: мы тебя любим и гордимся тобой». Для него было важно услышать эти слова: «Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы они гордились мной».

На вопрос о том, как он справляется с горем, Максим сказал: «Единственный способ — пройти через это».

«Чувствовал, будто меня ведут, как рука на спине...»

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

После тяжелой утраты, весной 2025 года, фигурист вновь вышел на лед. Его путь начался с благотворительного выступления в Вашингтоне. Затем последовало возвращение домой и прокат на выставочном гала-вечере чемпионата мира по фигурному катанию 2025 года в Бостоне.

В январе 2026 года Наумов занял третье место на чемпионате США, что позволило ему квалифицироваться на Олимпийские игры в Италии.

Публично свои чувства Наумов проявил после короткой программы: получив 85,65 балла (14-е место), он поднял фотографию погибших родителей. В этот момент, как спортсмен сам признался, он ощутил полное спокойствие и внутреннюю тишину, чего никогда не испытывал ранее.

«Казалось, что меня направляют. <...> Я поддался этому. Чувствовал, будто меня ведут, как рука на спине, толкающая меня вперед... Просто перемещало меня от одного элемента к другому. Я почувствовал это, почувствовал их присутствие», — признался Наумов.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Олимпиада-2026 Максим Наумов авиакатастрофа
Материалы по теме
Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей
Спорт
Тело фигуриста Наумова нашли после авиакатастрофы в Вашингтоне
Спорт
Фигурист Наумов пропустит чемпионат 4-х континентов после гибели семьи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03
Власти пошли на уступки бизнесу в споре о биржевых нормативах Бизнес, 00:03
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным Бизнес, 00:01
Россияне назвали финансовые «красные флаги» на первом свидании Инвестиции, 00:00
Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников Политика, 12 фев, 23:58
Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения Спорт, 12 фев, 23:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 12 фев, 23:45
Atlantic сообщила о возможной «самой тяжелой уступке» Киева Политика, 12 фев, 23:40
Reuters узнал о приостановке участия Индии в проекте с «Росатомом» в Мали Политика, 12 фев, 23:28
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 12 фев, 23:18
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 12 фев, 23:15
Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака Политика, 12 фев, 22:54
Экс-глава «Локомотива» объяснил заказ на убийство советника министра Общество, 12 фев, 22:52