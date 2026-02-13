Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх
Сборная Чехии обыграла команду из Франции в матче второго тура группового турнира на Олимпийских играх в Италии. Встреча группы А завершилась со счетом 6:3.
В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (шестая минута), Михал Кемпни (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странски (40), Филип Хлапик (42) и Роман Червенка (42).
У проигравших отличились Луи Будон (22, 25) и Уго Галле (26).
40-летний Червенка является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Он играл в петербургском клубе с 2013 по 2015 год. Хоккеист также выступал за омский «Авангард» (2010–2012). Олимпиада в Италии стала пятой для хоккеиста.
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» француз Стефан Да Коста в матче отметился результативной передачей.
В заключительных матчах группы 15 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, а Франция с Канадой.
Лидером группы А идет Канада, следом расположилась Швейцария, Чехия — третья, Франция — четвертая.
