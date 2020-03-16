Вирус из Китая , 16 мар, 15:06
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Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и объявления пандемии многие страны приняли жесткие меры по борьбе с инфекцией. Что предпринимают в России и мире — в материале РБК
Меры в России
- Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
- Власти выстроят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом.
- Ограничено авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в некоторые столицы и обратно. Еще одно исключение: чартерные рейсы для вывоза россиян из Европы и граждан европейских стран — в ЕС.
- Ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, запрещен въезд иностранцев из Ирана, приостановлена выдача виз гражданам Италии.
- Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. В обязательном порядке вузы должны начать измерение температуры студентов при входе и установить в зданиях средства дезинфекции.
- Регионам рекомендовали перевести школы на дистанционное обучение. В Москве и Подмосковье ввели свободное посещение школ и ввели запрет на посещение пациентов больниц.
- Прибывающие в Москву из стран с крупными вспышками коронавирусной инфекции должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. То же самое касается тех, кто живет вместе с этими людьми.