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Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и объявления пандемии многие страны приняли жесткие меры по борьбе с инфекцией. Что предпринимают в России и мире — в материале РБК
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Меры в России

  • Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
  • Власти выстроят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом.
  • Ограничено авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в некоторые столицы и обратно. Еще одно исключение: чартерные рейсы для вывоза россиян из Европы и граждан европейских стран — в ЕС.

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  • Ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, запрещен въезд иностранцев из Ирана, приостановлена выдача виз гражданам Италии.
  • Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. В обязательном порядке вузы должны начать измерение температуры студентов при входе и установить в зданиях средства дезинфекции.
  • Регионам рекомендовали перевести школы на дистанционное обучение. В Москве и Подмосковье ввели свободное посещение школ и ввели запрет на посещение пациентов больниц.
  • Прибывающие в Москву из стран с крупными вспышками коронавирусной инфекции должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. То же самое касается тех, кто живет вместе с этими людьми.

Экономические меры

  • Власти сформируют антикризисный фонд на 300 млрд руб.
  • Для врачей, борющихся с новым заболеванием, создадут специальный фонд премирования.
  • Власти активизируют процесс принятия законопроекта об онлайн-продаже и доставке лекарств.
  • Ограничения для транспорта торговых сетей на въезд в города будут отменены.
  • На таможне появится «зеленый коридор» для товаров первой необходимости. Торговые компании для формирования запасов таких товаров получат доступ к льготному кредитованию.
  • Туристическим и авиакомпаниям дадут отсрочку по уплате налогов.
  • Тем, кто находится на карантине, должны обеспечить особый порядок оплаты больничного.
  • В столице введен режим повышенной готовности, признанный обстоятельством непреодолимой силы.

Меры в других странах

  • Режимы ЧС и ЧП ввели такие страны, как США, Испания, Италия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Сербия, Армения, Ливан, несколько австралийских штатов.
  • О полном или частичном закрытии границ объявили такие страны, как Аргентина, Чехия, Молдавия, Литва, Польша, Грузия, Украина. США временно запретили въезд на свою территорию иностранцам из ЕС. Узбекистан прервал авиасообщение с другими государствами. В Израиле все въезжающие в страну обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Карантинные меры

  • В США рекомендовано отменить все мероприятия численностью больше 50 человек.
  • Во Франции на карантин отправлены все учебные заведения, там также запрещены массовые мероприятия, закрылись Лувр, Эйфелева башня, Версаль и другие достопримечательности.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Италии — крупнейшем очаге нового коронавируса в Европе — ввели карантин на всей территории. Перемещаться по стране можно только при обоснованной необходимости. Не работают учебные учреждения и ограничена работа общепита, приостановлен футбольный чемпионат Италии. В больницы допускают только пожилых и тех, кому нужна первая помощь.
  • В Испании людям запретили выходить из дома без необходимости (за предметами первой необходимости, на работу, в банк или для ухода за детьми, пожилыми и инвалидами). Закрыты учебные заведения, бары, отели, магазины (кроме продуктовых и аптек).
  • В Австрии сократили часы работы заведений общепита и закрыли большую часть магазинов.
  • На Украине объявлен карантин в учебных заведениях, запрещены публичные мероприятия численностью более 200 человек.
  • В Великобритании запретят выходить из дома людям старше 70 лет.

Экономические меры

  • Всемирный банк выделит $12 млрд на укрепление национальных систем здравоохранения и усиление эпиднадзора в развивающихся государствах.
  • В США на борьбу с вирусом выделят до $50 млрд. Все штаты должны создать центры экстренной помощи.
  • Власти Германии объявили о мерах по поддержке неполной занятости. Также в ФРГ не исключили временной национализации важных для страны компаний.
  • Средства на борьбу с вирусом, в том числе для закупки лекарств, выделили на Украине, в Польше, Австрии и других странах.

Ситуация с коронавирусом в мире

  • К 16 марта число заразившихся в мире превысило 160 тыс., умерли больше 6 тыс. человек (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ВОЗ объявила о пандемии вируса и спрогнозировала дальнейший рост заболеваемости и смертности от заболевания в Европе.
  • В Китае эпидемия пошла на спад, в Ухане — изначальном центре эпидемии — уже закрылись временные госпитали.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, карантин, граница, Италия, ЧП, чрезвычайная ситуация, пандемия
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