Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и объявления пандемии многие страны приняли жесткие меры по борьбе с инфекцией. Что предпринимают в России и мире — в материале РБК

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Меры в России

Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.

Власти выстроят систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом.

Ограничено авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в некоторые столицы и обратно. Еще одно исключение: чартерные рейсы для вывоза россиян из Европы и граждан европейских стран — в ЕС.