Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

Под ограничение не попадут граждане, которые желают вернуться в страну постоянного проживания. Введенные меры также не распространяются на грузовые перевозки, отмечается в сообщении.

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