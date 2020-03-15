Вирус из Китая , 15 мар, 16:50
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Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса
Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.
Под ограничение не попадут граждане, которые желают вернуться в страну постоянного проживания. Введенные меры также не распространяются на грузовые перевозки, отмечается в сообщении.
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