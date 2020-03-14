В Москве признали режим из-за вируса обстоятельством непреодолимой силы

Режим повышенной готовности в Москве в связи с распространением коронавируса признан обстоятельством непреодолимой силы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«В подписанном мною указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы», — написал Собянин. Он добавил, что в сложившейся ситуации такая мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

Собянин также расширил меры безопасности в связи с распространением вируса. В частности, в школах ввели режим свободного посещения по усмотрению родителей. Кроме того, режим самоизоляции теперь должны соблюдать не только граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, но и проживающие с ними лица.

К тому же, в московских больницах перестали пускать посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием и объявили карантин.