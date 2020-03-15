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Курц назвал вирус серьезнейшим вызовом Австрии со времен Второй мировой

Из-за угрозы распространения коронавируса Австрию необходимо перевести в аварийный режим, заявил канцлер Себастьян Курц
Фото: Ronald Zak / AP

Эпидемия нового коронавируса — самый серьезный вызов для Австрии со времен Второй мировой войны, заявил канцлер страны Себастьян Курц, передает ORF.at.

«Австрия отстает от Италии на 10-14 дней. Сейчас нужно действовать решительно и с понедельника перевести республику на аварийный режим. Это должно замедлить распространение вируса», — заявил канцлер.

По его словам, властям нужно найти баланс между введением максимально действенных мер и поддержанием нормальной работы государства. Соседняя Италия, например, столкнулась сразу с двумя проблемами — распространением болезни и трудностями с логистикой и обеспечением жителей всем необходимым, пояснил он. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы наша система продолжила работать», — указал Курц.

Ранее правительство страны уже выделило для борьбы с коронавирусом €4 млрд, и эта помощь, по словам канцлера, не последняя. Он также отметил, что с понедельника, 16 марта, в Австрии начнут действовать ограничения по сдерживанию распространения коронавируса. В стране в течение недели закроются большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек. Кроме того, приостановят работу университеты, а рестораны, бары и кафе сократят часы работы и будут открыты только до 15:00.

От нового коронавируса, распространившегося из Китая, пострадали и страны Европы. Крупнейшая вспышка среди них произошла в Италии, где число заболевших превысило 21 тыс. человек, по данным SCMP. Умер от коронавирусной инфекции в стране 1441 человек.

За Италией по масштабу заражения в Европе следует Испания, в которой известно о 5753 случаях заболевания и 136 жертвах. В этой стране власти уже запретили жителям выходить на улицу без необходимости.

В Австрии распространение коронавируса не достигло таких масштабов: в коронавирусом заразились 504 человека, а от осложнений, вызванных им, умер один.

13 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что эпицентр пандемии переместился в Евросоюз. Из-за угрозы распространения заболевания США ввели временный запрет на въезд в страну из стран ЕС, за исключением Великобритании. Россия также ограничила авиасообщение с рядом европейских государств.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Себастьян Курц, Австрия
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