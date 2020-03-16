Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области Общество, 04:52 Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов Бизнес, 04:49 В США рекомендовали отменить все мероприятия с участием более 50 человек Общество, 04:41 В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении» Технологии и медиа, 04:24 Президент Аргентины заявил о закрытии границ страны Общество, 03:53 В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе Общество, 03:50 В Нигерии при взрыве нефтепровода погибли 17 человек Общество, 03:34 Власти Чехии объявили карантин по всей стране Общество, 03:14 Стоимость барреля Brent снизилась на 5,2% Экономика, 03:12 Король Испании отказался от наследства своего отца Политика, 02:37 «Ведомости» узнали о плане властей создать антикризисный фонд в ₽300 млрд Экономика, 02:29 На Багамах выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 02:03 Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Технологии и медиа, 01:30 Словакия и Сербия ввели режим ЧП из-за коронавируса Политика, 00:55
Вирус из Китая ,  
0 

В США рекомендовали отменить все мероприятия с участием более 50 человек

Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более. Об этом говорится в пресс-релизе центра.

Эксперты CDC заявили, что массовые мероприятия могут способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах из-за путешественников, которые их посещают. В качестве примеров приводятся конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы.

Поэтому в центре предложили организаторам по всей стране отложить или полностью отменить любые мероприятия, чья численность может превысить 50 человек. В CDC призвали придерживаться этой рекомендации на протяжении следующих восьми недель.

США закрыли границы для иностранцев из Великобритании и Ирландии
Общество

Медики предложили по возможности менять формат мероприятий на виртуальный, а если они и проводятся, то придерживаться норм профилактики. В CDC отметили, что предложение не распространяется на на повседневную работу школ, вузов или предприятий.

13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса из Китая. После этого границы страны были закрыты для въезжающих из Европы иностранных граждан.

По информации американского университета Джона Хопкинса, к 16 марта в США было зафиксировано почти 3,5 тыс. заразившихся коронавирусом. От болезни умерли 63 человека, еще 12 выздоровели.

Теги: США, коронавирус, массовые мероприятия
Материалы по теме
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса
Политика
США закрыли границы для иностранцев из Великобритании и Ирландии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter