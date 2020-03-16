В США рекомендовали отменить все мероприятия с участием более 50 человек

Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более. Об этом говорится в пресс-релизе центра.

Эксперты CDC заявили, что массовые мероприятия могут способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах из-за путешественников, которые их посещают. В качестве примеров приводятся конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы.

Поэтому в центре предложили организаторам по всей стране отложить или полностью отменить любые мероприятия, чья численность может превысить 50 человек. В CDC призвали придерживаться этой рекомендации на протяжении следующих восьми недель.

Медики предложили по возможности менять формат мероприятий на виртуальный, а если они и проводятся, то придерживаться норм профилактики. В CDC отметили, что предложение не распространяется на на повседневную работу школ, вузов или предприятий.