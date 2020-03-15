В Узбекистане закроют авиасообщение из-за коронавируса

Узбекистан с 16 марта временно закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Национальное информационное агентство республики со ссылкой на премьер-министра Абдулла Арипова.

Кроме того, с 16 марта на каникулы отправят всех студентов вузов, школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций.

В воскресенье, 15 марта, стало известно о первом заразившемся коронавирусом в Узбекистане. По информации агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава республики, заболевший вернулся из Франции.

По оценке SCMP, по всему миру подтверждено более 154 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли от коронавирусной инфекции 5 925 человек, выздоровели более 75,5 тыс. пациентов.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения со всеми странами ЕС. С 16 марта будут осуществляться только регулярные рейсы в европейские столицы, которые выполняются из терминала F московского аэропорта Шереметьево.