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В Узбекистане закроют авиасообщение из-за коронавируса

Узбекистан с 16 марта временно закроет авиа- и автодорожное сообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Национальное информационное агентство республики со ссылкой на премьер-министра Абдулла Арипова.

Кроме того, с 16 марта на каникулы отправят всех студентов вузов, школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций.

В воскресенье, 15 марта, стало известно о первом заразившемся коронавирусом в Узбекистане. По информации агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава республики, заболевший вернулся из Франции.

По оценке SCMP, по всему миру подтверждено более 154 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли от коронавирусной инфекции 5 925 человек, выздоровели более 75,5 тыс. пациентов.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения со всеми странами ЕС. С 16 марта будут осуществляться только регулярные рейсы в европейские столицы, которые выполняются из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Теги: Узбекистан, коронавирус, авиасообщение
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