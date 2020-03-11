На Украине запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Для предотвращения эпидемии коронавируса власти Украины решили отказаться от проведения публичных мероприятий, численностью более 200 человек и ввести трехнедельный карантин в учебных заведениях

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Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях, сроком на три недели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров. По официальным данным в стране обнаружен один человек, заразившийся коронавирусом.

«Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели», — говорится в сообщении.

Для борьбы с угрозой эпидемии правительство также решило выделить 100 млн грн (около 278 млн руб.) для закупки средств индивидуальной защиты, одновременно запретив до 1 июня экспорт таких изделий.

В стране будут запрещены массовые мероприятия, численностью более 200 человек, а спортивные соревнования, по согласованию с их организаторами, будут проходить без зрителей.

Кроме того, для международного аэропорта Борисполь кабмин решил закупить инфракрасное оборудование для обследования пассажиров.