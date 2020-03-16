Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Британские ретейлеры обратились к покупателям с просьбой избегать «панических покупок», вызванных ограничительными мерами, которые связаны с коронавирусом. Крупные операторы, включая Tesco, Sainsbury's, Asda и Ocado, подписали письмо, призывающее клиентов делать покупки ответственно
В Испании выходить из дома можно только на работу, в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметов первой необходимости. Согласно данным испанской ассоциации ретейлеров Asedas, в некоторых супермаркетах страны наблюдается рост продаж до 145%
В Германии ретейлеры уменьшили интервалы между поставками продуктов в магазины из-за резкого спроса на ряд товаров
В Бельгии закрыты школы, рестораны, бары, отменены культурные и спортивные события. Покидать квартиры разрешено только в случае крайней необходимости
Во многих городах Финляндии ажиотаж на гигиенические и дезинфицирующие товары привел к тому, что цены на них выросли в три-четыре раза
Во Франции чаще всего скупают макароны, рис, воду, молоко и консервы
По данным ВОЗ на 15 марта, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 143 странах