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Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж

Страны ЕС одна за другой вводят режим ЧС, жителей многих городов просят без крайней необходимости не покидать свои дома. Делая запасы, люди раскупают товары первой необходимости. Как выглядят сейчас магазины в некоторых европейских городах — в фоторепортаже РБК.
Лондон, Великобритания
(Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Британские ретейлеры обратились​ к покупателям с просьбой избегать «панических покупок», вызванных ограничительными мерами, которые связаны с коронавирусом. Крупные операторы, включая Tesco, Sainsbury's, Asda и Ocado, подписали письмо, призывающее клиентов делать покупки ответственно

Герника, Испания
(Фото: Vincent West / Reuters)

В Испании выходить из дома можно только на работу, в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметов первой необходимости. Согласно данным испанской ассоциации ретейлеров Asedas, в некоторых супермаркетах страны наблюдается​ рост продаж до 145%

Амстердам, Нидерланды
(Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)
В Нидерландах наблюдается всплеск продаж гигиенических средств, чистящих средств, парацетамола, муки, дезинфицирующих средств, супов и других скоропортящихся продуктов
Берлин, Германия
(Фото: Joachim Herrmann / Reuters)

В Германии ретейлеры уменьшили​ интервалы между поставками продуктов в магазины из-за резкого спроса на ряд товаров

Антверпен, Бельгия
(Фото: Virginia Mayo / AP)

В Бельгии закрыты школы, рестораны, бары, отменены культурные и спортивные события. Покидать квартиры разрешено только в случае крайней необходимости

Хельсинки, Финляндия
(Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Во многих городах Финляндии ажиотаж на гигиенические и дезинфицирующие товары привел​ к тому, что цены на них выросли в три-четыре раза

Монако, Франция

Во Франции чаще всего скупают​ макароны, рис, воду, молоко и консервы

Женева, Швейцария
(Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / ТАСС)

По данным ВОЗ на 15 марта, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы​ в 143 странах

Теги: мультимедиа, коронавирус
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