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Жителям Испании из-за вируса запретили выходить из дома без необходимости

Ограничения, наложенные властями из-за эпидемии нового коронавируса, не коснутся тех, кто идет на работу, также граждане смогут выйти за продуктами или лекарствами
Фото: Guillermo Santos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Испании из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ограничили движение по стране, передает газета El Mundo со ссылкой на постановление Совета министров.

Выходить из дома власти разрешили тем, кто идет на работу или чтобы купить продукты, лекарства или предметы первой необходимости. Также ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Кроме того, будут учитываться и форс-мажорные обстоятельства, сообщает издание.

Кроме того, в стране закроются все магазины, не считая продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения, передает CNBC.

На фоне введенного запрета власти страны разрешили полицейским проводить необходимые обыски.

Новый коронавирус, впервые обнаруженный в Китае в конце прошлого года, начал стремительно распространяться в Европе. Крупнейшая вспышка заболевания произошла в Италии, число заразившихся в которой превысило 21 тыс. человек, по данным SCMP. Жертвами новой коронавирусной инфекции в стране стали 1441 человек. В Испании, второй стране по масштабам заражения в Европе, известно о 5753 случаях заболевания и 136 скончавшихся от него.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на фоне распространения коронавируса в Европе назвал Евросоюз эпицентром пандемии. Он отметил, что ежедневно в Италии регистрируют больше случаев заражения, чем в разгар эпидемии в Китае.

Из-за коронавируса США с 13 марта на 30 дней запретили въезд в страну из Европы, не считая Великобритании. По словам американского лидера Дональда Трампа, ограничение введено из-за того, что ЕС «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели США для борьбы с распространением коронавируса.

С этого же дня временно ограничила авиасообщение с Испанией, а также с Германией, Италией, Францией и Россия. Исключение коснется лишь регулярных рейсов из Москвы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Кроме того, будут разрешены и чартерные рейсы, если они перевозят в указанные страны граждан этих стран, граждан других государств, а россиян доставляют в Россию.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Испания, коронавирус
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