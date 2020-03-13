Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

Режим чрезвычайного положения позволит властям выделить до $50 млрд штатам и муниципалитетам на борьбу с инфекцией

Мобильный центр проверки на COVID-19 в Нью-Рошеле, Нью-Йорк (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, передает CNN.

Он добавил, что выделит штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Трамп также призвал власти всех штатов создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом.

По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — добавил он.

Ранее Трамп неоднократно сравнивал вспышку коронавируса со вспышкой гриппа и заявлял, что власти США контролируют ситуацию, отмечает Bloomberg.