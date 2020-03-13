Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 12:25
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Бизнес, 23:39 Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры Спорт, 23:04 Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве Общество, 22:43 Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса Политика, 22:35 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта Общество, 22:32 Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля Экономика, 22:22 Депутат Катасонов заявил об отрицательном анализе на коронавирус Общество, 22:07 Отмены полетов в Европу. Главное Бизнес, 21:48 СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске Политика, 21:47 Топ-5 событий недели: доллар по ₽75, евро по ₽84, нефть по $33 Quote, 21:36 «Динамо» обыграло «Ахмат» и поднялось на шестое место в чемпионате России Спорт, 21:33 В Париже из-за угрозы коронавируса закрыли Лувр и Эйфелеву башню Общество, 21:26 Спикер Рады анонсировал полное закрытие авиасообщения из-за коронавируса Общество, 21:22 Заболевшие COVID-19 в Израиле пассажиры из Москвы не были россиянами Общество, 21:03
Вирус из Китая ,  
0 

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

Режим чрезвычайного положения позволит властям выделить до $50 млрд штатам и муниципалитетам на борьбу с инфекцией
Мобильный центр проверки на COVID-19 в Нью-Рошеле, Нью-Йорк   (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, передает CNN.

Он добавил, что выделит штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Трамп также призвал власти всех штатов создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом.

По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — добавил он.

Ранее Трамп неоднократно сравнивал вспышку коронавируса со вспышкой гриппа и заявлял, что власти США контролируют ситуацию, отмечает Bloomberg.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда (Stafford Act), который позволяет выделить на ликвидацию последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет Reuters. В частности, в 2000 году его применил президент Билл Клинтон из-за распространения переносимой комарами лихорадки Западного Нила в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Bloomberg узнал о намерении Трампа объявить в США режим ЧС из-за вируса
Политика

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), в стране к 13 марта было зафиксировано 1629 случаев заражения COVID-19, 41 человек умер.

С 13 марта Соединенные Штаты также ввели 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. В ходе пресс-конференции Трамп сообщил, что ограничения могут распространиться на Великобританию и «пару других стран». Ранее американский лидер говорил, что проводимая им политика въездных ограничений помогла предотвратить большое число смертей от коронавируса. В противном случае число смертей «вырастет во много раз», написал он в Twitter.

Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. По ее данным, число зараженных во всем мире превысило 132 тыс. человек, случаи инфицирования были зафиксированы в 123 странах и территориях. Центром пандемии в настоящий момент является Евросоюз, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Авторы: Андрей Гатинский, Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, коронавирус, США, режим ЧС
Материалы по теме
Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса
Общество
В Париже из-за угрозы коронавируса закрыли Лувр и Эйфелеву башню
Общество
Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение в городе из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter