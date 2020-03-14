Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией Общество, 11:47 Матч футбольных сборных Германии и Италии отменили из-за коронавируса Спорт, 11:40 В Москве ввели ограничения для больниц и школ из-за коронавируса. Главное Общество, 11:28 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 марта Общество, 11:21 Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть Экономика, 11:07 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 10:57 Футболист сборной России Головин подписал новый контракт с «Монако» Спорт, 10:55 Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса Общество, 10:49 Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Общество, 10:44 Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса Общество, 10:38 В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и метели Общество, 10:32 Совфед утвердил решения 85 регионов о поддержке поправок в Конституцию Политика, 10:25 Стоит ли покупать жилье, когда нефть и рубль падают. Что важно знать? Quote, 10:00 Москва продаст здания Чижевского и Шереметьевского подворий вблизи Кремля Бизнес, 10:00
Общество ,  
0 

Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

С 15 марта Россия временно перестанет пропускать иностранцев на пограничных пунктах с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении председателя правительства Михаила Мишустина на сайте правительства. 

Ограничение распространяется на тех, кто направляется в страну по работе, учебе, в личных или туристических целях. Исключение действует для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также для тех, кто имеет вид на жительство России. 

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter