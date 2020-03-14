Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

С 15 марта Россия временно перестанет пропускать иностранцев на пограничных пунктах с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении председателя правительства Михаила Мишустина на сайте правительства.

Ограничение распространяется на тех, кто направляется в страну по работе, учебе, в личных или туристических целях. Исключение действует для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также для тех, кто имеет вид на жительство России.

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