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В ВОЗ предсказали дальнейший рост смертности от коронавируса в Европе

Там объяснили, что в ряде стран эпидемия находится на начальной стадии. В Италии при этом будет расти число как умерших, так и выздоровевших
Фото: Oded Balilty / AP

В ближайшие недели смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти. Об этом агентству «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Он объяснил это тем, что целый ряд государств находятся на начальной стадии эпидемии.

Для сравнения в Италии многие скончавшиеся в последние дни заболели еще 2-3 недели назад. По его словам, в ближайшее время в этой стране будет расти как число жертв инфекции, так и число выздоровевших. При этом проблемой является тот факт, что отслеживать контакты больных в условиях быстрого распространения коронавируса в Италии стало значительно сложней.

По данным ВОЗ, по состоянию на 15 марта в мире было зафиксировано 153,5 тыс. заболевших (72,4 тыс. за пределами КНР). 5735 человек умерли (на 343 больше чем днем ранее). При этом в организации не учитывались данные из ряда стран, сообщивших о новых больных в воскресенье.

По данным SCMP всего в мире заражены более 162 тыс. человек. 6446 умерли, 75,5 тыс. выздоровели. При этом число инфицированных в остальных странах теперь больше чем в КНР (80,8 тыс.).

В материковом Китае по данным SCMP умерли 3199 пациентов, в Италии 1809. Более ста погибших в Иране, Испании и Франции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, ВОЗ
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