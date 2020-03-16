Украина временно закрыла пункты пропуска на границе с Россией

Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press

Украина временно закрыла 107 пунктов пропуска, включая те, которые находятся на границе с Россией. Об этом сообщил председатель украинской Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает агентство «Украинские новости».

В списке ограничений — КПП в Луганской, Сумской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.

Пограничные управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям сообщили, что некоторые автомобильные пункты пропуска через границу с Украиной уже временно прекратили работу. Это, в частности, КПП «Колотиловка» (Россия) — «Покровка» (Украина) и «Логачевка» (Россия) — «Пески» (Украина), передает ТАСС.

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