Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Петер Альтмайер не ожидает масштабной национализации, однако сообщил, что в некоторых случаях она может стать способом поддержки в условиях разрыва глобальных цепочек поставок и обвала спроса в период пандемии

Петер Альтмайер (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний», — сказал министр, пояснив, что национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

Альтмайер также отметил, что не ожидает многочисленных случаев национализации.

«Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое», — цитирует слова Альтмайера телеканал N-tv. Газета Der Tagesspiegel отмечает, что возможными методами поддержки важных для государства компаний могут стать отсрочки при уплате налогов и предоставление финансовой помощи.