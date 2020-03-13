В Париже из-за угрозы коронавируса закрыли Лувр и Эйфелеву башню

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Крупнейшие парижские достопримечательности — Лувр, Эйфелева башня и Версальский дворец — закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса. Решение связано с вышедшим во Франции запретом на проведение публичных мероприятий с числом участников более 100 человек, передает France 24.

Лувр закрылся вместе с музеем Эжена Делакруа 13 марта в 18:00 (20:00 мск), сообщается на официальном сайте музея. Культурные центры не будут работать до выхода нового распоряжения. Всем посетителям, уже купившим билеты, вернут их стоимость, уточняет пресс-служба Лувра.

На официальной странице Эйфелевой башни в Facebook появилась запись, что 13 марта достопримечательность закроется в 21:00 (23:00 мск) на неопределенный срок. Версальский дворец также сообщил о закрытии на своем официальном сайте. Всем, кто приобрел билеты, вернут их стоимость. Парковая часть дворца останется открытой для посещения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «самым большим кризисом здравоохранения за столетие». Политик поручил 16 марта закрыть все образовательные учреждения страны в целях профилактики.

На территории Франции с 24 января по 13 марта выявили 3661 случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте правительства страны. Умерли 79 человек.