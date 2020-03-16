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Власти Чехии объявили карантин по всей стране

Правительство Чешской Республики ввело общенациональный карантин после многочасового заседания кабинета министров, посвященного борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает газета Prague Morning.

Как заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, карантин вступил в силу с полуночи 16 марта и продлится до 24 марта 6:00 по местному времени (8:00 мск).

Ограничение предполагают, что жители страны смогут выходить из дома только для посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания, уходом за родственниками и поездок на работу.

Жителям Чехии также разрешат посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается. По словам Бабиша, для контроля карантинных мер полиции будут помогать более двух тысяч военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса
Общество

В Чехии на данный момент подтверждено 253 случая заражения коронавирусом. Еще около пяти тыс. человек находятся в изоляции. Две трети пациентов заразились за границей.

С 14 марта в стране было введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Оно продлится 30 дней и подразумевало въезд в страну из стран с наихудшей эпидемиологической ситуацией.

После этого чешские власти полностью закрыли границы как на въезд иностранцев так и на выезд своих граждан за пределы страны.

Теги: коронавирус, Чехия, карантин
Материалы по теме
Власти Чехии из-за коронавируса запретили своим гражданам выезд из страны
Политика
В Чехии ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса
Общество
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