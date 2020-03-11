В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

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Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.

Так, чтобы перемещаться по территории Италии при помощи разного вида транспорта или чтобы вылететь из страны за границу (в том числе в Россию), необходимо заполнить специальную форму, которую нужно будет предъявить в случае проверки правоохранительным органам.

Основанием для перемещения или перелета может стать возвращение в место постоянного проживания (в том числе Россия), особая необходимость (например, поездка за продуктами), подтвержденная служебная необходимость или состояние здоровья.

При этом, чтобы вернуться в Россию, в форме нужно указать ФИО, дату рождения, документ, удостоверяющий личность, место проживания, в соответствии с данными загранпаспорта.