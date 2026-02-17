В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США

В Женеве завершились трехсторонние переговоры России, Украины и США. Они проходили в закрытом формате и продолжались более четырех часов. Встречи сторон продолжатся завтра

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, сообщает источник РБК в делегации. Об этом также сообщает источник «РИА Новости». Встреча началась в 15:56 мск и продолжалась более четырех часов.

Стороны общались на русском и английском языках, как писало «РИА Новости». Саммит прошел в отеле InterContinental. Российская делегация прибыла туда на автомобилях с дипломатическими номерами и в сопровождении полицейских.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис участвовал только в открытой части начала переговоров. Сами встречи все два дня будут проходить в закрытом для журналистов формате, говорили в Кремле и МИД Швейцарии. Поэтому по итогам первого новостей ждать не стоит, предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская делегация, как ранее заявлял замглавы МИДа Сергей Рябков, действовала в рамках пониманий, достигнутых на саммите президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Кремль заранее анонсировал широкий круг тем, включая территориальный вопрос. По заявлению российской стороны, повестка переговоров в Женева была шире, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. ТАСС со ссылкой на источник сообщил накануне переговоров, что в числе обсуждаемых тем будет вопрос энергетического перемирия. Собеседник «РИА Новости» допускал, что отдельным пунктом станет Запорожская АЭС. Среди других вопросов источник агентства назвал ключевые параметры урегулирования, в том числе военные, политические и гуманитарные.

О том, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве, пресс-секретарь российского президента сообщил незадолго до проведения саммита, 13 февраля. Вскоре он обозначил трехсторонний формат, исключив присутствие европейцев.

Несмотря на это, британская делегация во главе с советником по безопасности премьера страны Джонатаном Пауэллом прибыла в отель InterContinental накануне переговоров. Утром он провел встречу за завтраком с главой американских переговорщиков Стивом Уиткоффом. Великобритания могла прибыть на переговоры в Женеве для усиления позиции Киева, заявил в беседе с РБК политолог Мовсес Газарян.

По сведениям CNN, на переговорах с американской стороны, кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, присутствовали министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Участвуя в саммите по украинскому урегулированию летом 2025 года в Стамбуле, он также руководил российской переговорной группой. Наряду с Мединским в делегацию вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова. Последний возглавлял российскую делегацию на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

В Женеву также прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Однако он не вошел в состав российской делегации, а прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями США по вопросу восстановления американо-российских отношений. Кремль пояснял, что Дмитриев ведет работу «по отдельному треку» экономического характера.

Переговорщиками со стороны Украины выступили секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Последний раунд переговоров прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Участники этого раунда переговоров охарактеризовали встречу как конструктивную.

Последние крупные переговоры по Украине в Женеве состоялись 23–24 ноября 2025 года. В их рамках делегации Украины и США, а также представители стран Европы обсуждали проект американского мирного плана из 28 пунктов. Однако затем тот неоднократно менялся, а новая версия не была утверждена и обнародована.