Военная операция на Украине⁠,
0

В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
В Женеве завершились трехсторонние переговоры России, Украины и США. Они проходили в закрытом формате и продолжались более четырех часов. Встречи сторон продолжатся завтра
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, сообщает источник РБК в делегации. Об этом также сообщает источник «РИА Новости». Встреча началась в 15:56 мск и продолжалась более четырех часов.

Стороны общались на русском и английском языках, как писало «РИА Новости». Саммит прошел в отеле InterContinental. Российская делегация прибыла туда на автомобилях с дипломатическими номерами и в сопровождении полицейских.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис участвовал только в открытой части начала переговоров. Сами встречи все два дня будут проходить в закрытом для журналистов формате, говорили в Кремле и МИД Швейцарии. Поэтому по итогам первого новостей ждать не стоит, предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская делегация, как ранее заявлял замглавы МИДа Сергей Рябков, действовала в рамках пониманий, достигнутых на саммите президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Кремль заранее анонсировал широкий круг тем, включая территориальный вопрос. По заявлению российской стороны, повестка переговоров в Женева была шире, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. ТАСС со ссылкой на источник сообщил накануне переговоров, что в числе обсуждаемых тем будет вопрос энергетического перемирия. Собеседник «РИА Новости» допускал, что отдельным пунктом станет Запорожская АЭС. Среди других вопросов источник агентства назвал ключевые параметры урегулирования, в том числе военные, политические и гуманитарные.

Переговоры по Украине в Женеве и возвращение Мединского
Радио
Женева, Швейцария

О том, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве, пресс-секретарь российского президента сообщил незадолго до проведения саммита, 13 февраля. Вскоре он обозначил трехсторонний формат, исключив присутствие европейцев.

Несмотря на это, британская делегация во главе с советником по безопасности премьера страны Джонатаном Пауэллом прибыла в отель InterContinental накануне переговоров. Утром он провел встречу за завтраком с главой американских переговорщиков Стивом Уиткоффом. Великобритания могла прибыть на переговоры в Женеве для усиления позиции Киева, заявил в беседе с РБК политолог Мовсес Газарян.

По сведениям CNN, на переговорах с американской стороны, кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, присутствовали министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Российскую делегацию вновь возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Участвуя в саммите по украинскому урегулированию летом 2025 года в Стамбуле, он также руководил российской переговорной группой. Наряду с Мединским в делегацию вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова. Последний возглавлял российскую делегацию на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

В Женеву также прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Однако он не вошел в состав российской делегации, а прибыл в Швейцарию для переговоров с представителями США по вопросу восстановления американо-российских отношений. Кремль пояснял, что Дмитриев ведет работу «по отдельному треку» экономического характера.

Переговорщиками со стороны Украины выступили секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На месте переговоров по Украине заметили делегацию Британии
Политика
Фото:Cyril Zingaro / EPA / ТАСС

Последний раунд переговоров прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Участники этого раунда переговоров охарактеризовали встречу как конструктивную.

Последние крупные переговоры по Украине в Женеве состоялись 23–24 ноября 2025 года. В их рамках делегации Украины и США, а также представители стран Европы обсуждали проект американского мирного плана из 28 пунктов. Однако затем тот неоднократно менялся, а новая версия не была утверждена и обнародована.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Валерия Доброва
Женева трехсторонние переговоры урегулирование конфликта Украина Россия США
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США Политика, 20:28