ТАСС назвал одну из тем трехсторонних переговоров в Женеве

ТАСС: на переговорах в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
На переговорах России, США и Украины в Женеве 17–18 февраля одной из тем станет обсуждение энергетического перемирия. В прошлом месяце был введен режим чрезвычайной ситуации в украинской энергетике
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На трехсторонних переговорах в Женеве между Россией, США и Украиной будет обсуждаться энергетическое перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник.

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — заявил собеседник агентства.

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится 17-18 февраля в Женеве. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что российская делегация на переговорах в Женеве будет состоять из 15–20 человек. Главой российской делегации будет помощник президента России Владимир Мединский.

Украинскую сторону представят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Буданов сообщил, что украинская делегация выехала в Женеву на переговоры
Политика
Кирилл Буданов

В январе FT писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем закрытых трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. В ОАЭ проходили два раунда переговоров — 4–5 февраля и 23–24 января.

Месяц назад, 16 января, первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Глава ДТЭК Максим Тимченко говорил, что энергетическая ситуация на Украине «близка к гуманитарной катастрофе». Руководитель компании подчеркнул, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

На этом фоне Киев решил созывать «энергетический Рамштайн» и заявил, что ожидает от союзников «дополнительных взносов и конкретных обязательств». Украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов», говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп лично просил российского коллегу Владимира Путина в конце января о прекращении ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. В Кремле подтвердили, что республиканец призвал воздержаться от ударов по Киеву на неделю до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров». Зеленский также говорил, что договоренности были достигнуты посредническими усилиями США. Он назвал эту меру «деэскалационными шагами».

Позже глава Белого дома заявил, что Москва сдержала свое обещание. Несмотря на это, Киев обвинил Москву в нарушении договоренностей.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина переговоры энергетика Женева
