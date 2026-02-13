 Перейти к основному контенту
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве

Сюжет
Мирный план по Украине
Виды&nbsp;Женевы
Виды Женевы (Фото: Sean Pavone / Shutterstock )

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля, сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной, российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее Politico писало, что встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению источников издания среди американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Абу-Даби 4–5 февраля. Участие приняли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Переговоры были посвящены экономическим аспектам, территориальному вопросу и механизму прекращения огня. Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».

Последние крупные переговоры по Украине в Женеве прошли 23–24 ноября 2025 года. На этой встрече делегации Украины и США, а также представители страны Европы обсуждали проект мирного плана США из 28 пунктов по прекращению конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля сообщил, что американская сторона предлагает Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Украинский президент не исключил давления США на стороны конфликта ради решения вопроса до ноября. По его словам, Вашингтон переключится на внутренние приоритеты и выборы в конгресс (запланированы на ноябрь).

Материал дополняется.

Егор Алимов
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
