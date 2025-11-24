Какой результат дали женевские переговоры по мирному плану США

Украина вместе с союзниками продолжает обсуждать американский план урегулирования конфликта. При этом европейцы выдвинули свою версию. Насколько сблизились позиции сторон после переговоров в Женеве — в материале РБК

В минувшие выходные в Женеве прошли консультации представителей Украины с союзниками из США и Европы. Они обсудили представленный ранее американцами план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, при этом европейцы выдвинули контрпредложение.

Во встречах участвовали советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, а также правая рука главы Еврокомиссии Бьорн Зайберт и помощник главы Евросовета Педро Лурти. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, в нее вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа и один из соавторов американского мирного плана Джаред Кушнер, заместитель советника президента США по национальной безопасности Энди Бейкер, советник Госдепартамента Майк Нидхэм, поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис, министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами в Европе Алексус Гринкевич, сообщали Washington Post (WP) и CNN.

Делегацию Украины возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Сначала она встретилась с советниками по нацбезопасности лидеров Британии, Германии и Франции Джонатаном Пауэллом, Гюнтером Зауттером и Эммануэлем Бонном. Затем состоялась встреча с делегацией США — с ней переговоры состояли из двух сессий.

Текст разработанного США мирного плана из 28 пунктов опубликовал 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. При этом госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что план может быть не единственным и не окончательным. По его словам, урегулирование конфликта на Украине потребует широкого обмена «серьезными и реалистичными идеями». Президент США Дональд Трамп уточнил, что Киев должен определиться со своим отношением к плану к 27 ноября. Москва предложения США комментировала одобрительно. Как рассказал 21 ноября президент России Владимир Путин, мирный план Трампа обсуждался еще до российско-американского саммита на Аляске — тогда Вашингтон просил Москву об определенных уступках; в Анкоридже Россия согласилась с предложенным США планом, но потом «с американской стороны наступила определенная пауза». «Это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», — заявил Путин на заседании Совета безопасности России. Текст плана Москва получила и считает, что он может лечь в основу окончательного урегулирования. Но сейчас предметного разговора по нему между Россией и США нет — по словам Путина, причина в том, что Вашингтон пытается добиться согласия Киева. «Мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — резюмировал Путин.

Что предлагают европейцы

Европейский план мирного урегулирования на базе американских предложений подготовили Германия, Франция и Великобритания — лидеры этих стран еще в пятницу, когда стало известно содержание плана США, созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Агентство Bloomberg допускало, что европейцы пытались выиграть время для Киева и переписать американский документ, представив это как «конструктивное обновление».

Хотя европейские чиновники открыто не выражали недовольство планом США, многие из них публично заявили о том, что обсуждения, касающиеся Украины, невозможны без участия Киева и ЕС. Наиболее критически европейцы отнеслись к пункту, предполагающему территориальные уступки Киева. Урсула фон дер Ляйен на саммите G20 в ЮАР и вовсе назвала это положение красной линией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выражал сомнение, что согласие по предложенному США плану будет достигнуто к установленному Трампом дедлайну. «Если все перечисленное в 28 пунктах слишком много для пяти дней, то я хотел бы по крайней мере попытаться найти один пункт, о котором бы украинская сторона могла договориться с Россией с согласия американцев и европейцев», — сказал Мерц в преддверии встречи в Женеве; при этом вдаваться в подробности он не стал.

Проект европейского плана по урегулированию первой опубликовала британская The Telegraph — в нем содержалось 24 пункта. Позднее полную версию документа из 28 пунктов опубликовал Reuters, после чего The Telegraph отредактировала свою публикацию, опубликовав такой же план, как и агентство. При этом п. 3 окончательного европейского плана, соответствующий американскому («Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше»), позднее «был удален».

Таким образом, финальная версия европейского плана включает почти столько же пунктов, сколько и американский, однако их содержание существенно отличается. Прежде всего, в европейском плане ничего не сказано о статусе контролируемых Россией территорий — в документе лишь указано, что «переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения», а Украина «обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путем».

Европейцы в своей версии также не исключают вступление Украины в НАТО — в документе говорится, что перспективы членства республики в альянсе зависят от консенсуса стран — членов НАТО, которого на данный момент нет. Кроме того, в соответствии с п. 8 европейского плана, альянс не будет размещать войска на Украине только в мирное время, в то время как в американском документе НАТО соглашается не размещать войска в республике в принципе.

Численность украинской армии европейцы предлагают ограничить 800 тыс. человек, а не 600 тыс., как в плане США. В европейском документе также отсутствует запрет для Украины наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу (п. 10 американского плана). И европейский, и американский планы предполагают наличие гарантий безопасности США для Украины — однако только европейцы предлагают установить их по аналогии со ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех).

Различия наблюдаются также в пункте, посвященном восстановлению Украины. В европейском плане нет положения о том, что американская сторона получит 50% прибыли с замороженных российских активов, инвестированных в республику. «Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине», — говорится в проекте документа. Кроме того, европейцы стараются обеспечить свое присутствие в рабочей группе, которая будет следить за соблюдением мирного соглашения (в американском плане речь идет лишь об американо-российской группе).

В европейском плане, как и в американском, указано, что Россия сможет вернуться в «Большую восьмерку», а смягчение антироссийских санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и предметно. Однако европейцы отмечают, что Россия будет реинтегрироваться в мировую экономику «постепенно» (в американском документе этой формулировки нет).

Еще одно отличие европейского варианта заключается в отсутствии точного времени проведения выборов на Украине — они пройдут «как можно скорее после подписания мирного соглашения», в то время как в плане США установлен дедлайн — 100 дней.

Кроме того, в европейском плане не столь детализирован пункт об обязательствах Украины в области языковой и религиозной политики. В плане США говорится, что как Россия, так и Украина обязуются внедрить образовательные программы, направленные на устранение расизма, отменить дискриминационные меры в СМИ, а также отказаться от «нацистской идеологии». Согласно европейскому плану, «Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств».

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил 24 ноября в эфире Deutschlandfunk, что переговоры в Швейцарии «были весьма позитивными для европейских государств». По его словам, опасения ЕC и Украины были услышаны и все важные для Европы вопросы, в том числе касающиеся НАТО, «были исключены из этого плана». «С самого начала было ясно, и мы неоднократно заявляли об этом: никакое соглашение не должно быть достигнуто через головы европейцев и украинцев», — добавил он.

По информации Politico, Рубио заверил коллег из ЕС и НАТО: их опасения по поводу безопасности будут учтены в мирном соглашении. Однако после консультаций в Женеве он сообщил журналистам, что «не видел» европейский план и не работает по нему. Тем временем европейцы планируют продолжить обсуждения вокруг украинского урегулирования 24 ноября на полях саммита ЕС — Африка в Анголе — глава Евросовета Антониу Кошта созвал специальное заседание для этого.

⁠Сблизились ли позиции США и Украины

Рубио назвал состоявшиеся в Женеве переговоры «самыми продуктивными за очень долгое время», добавив, что сторонам удалось продвинуться гораздо дальше, чем когда они начинали встречу. «Я настроен очень оптимистично и считаю, что мы можем достичь результата, потому что мы уже добились огромного прогресса», — заявил он, отметив, что сторонам по-прежнему предстоит немало работы.

Касаясь критики американского плана и европейских контринициатив, Рубио отметил, что исходное предложение США — «живой дышащий документ», который продолжит меняться. «Где-то дело в семантике, в формулировках. Где-то нужны решения и консультации на высшем уровне. А некоторые вопросы, полагаю, просто требуют более тщательной проработки», — пояснил он. Госсекретарь США, впрочем, подчеркнул, что любой финальный документ потребует согласования с Москвой.

Рубио отказался комментировать конкретные аспекты мирного урегулирования, которые обсуждались в Женеве. Однако в последовавшем позже заявлении Белого дома по итогам встречи говорится, что в ходе переговоров были затронуты все ключевые озабоченности Киева: «гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет». The Washington Post утверждает со ссылкой на неназванных американских чиновников, что в исходный план США, который посчитали слишком «пророссийским», были внесены правки. Какие именно, не уточняется.

Рубио также дал понять, что США готовы сдвинуть установленный Киеву дедлайн, хотя он и рассчитывает на скорейшее мирное урегулирование: «Будет ли это в четверг, в пятницу, в среду или в понедельник на следующей неделе — мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, потому что гибнут люди». Вместе с тем, по данным собеседника The Washington Post, Вашингтон послал Киеву сигнал, что угроза приостановить военную помощь в отсутствие прогресса по урегулированию «абсолютно серьезна».

Глава украинской делегации Ермак утром в понедельник в своем Telegram опубликовал совместное украино-американское заявление по итогам встречи. В нем сказано, что обе стороны считают переговоры «крайне продуктивными» — они «подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир», и подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ». Вашингтон и Киев продолжат работу в ближайшие дни, поддерживая при этом контакт с европейскими партнерами. Окончательное решение по документу будет за президентами двух стран.

Зеленский получил американский план 20 ноября и обсудил его в Киеве с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. После той встречи Зеленский сообщил, что команды Киева и Вашингтона будут работать над проектом, а украинское руководство «не будет делать резких заявлений» — оно настроено «на четкую, честную работу». На следующий день он выступил с видеообращением к украинскому народу, в котором сказал, что сейчас Украина находится «перед очень сложным выбором»: «либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски». И заверил: украинское руководство будет «делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не случилось окончания Украины».

Подводя промежуточные итоги встречи в Женеве, Зеленский подчеркнул, что команда Трампа украинскую сторону слышит и что «дипломатия активизирована, это хорошо».

Американская делегация планирует провести дополнительные встречи с украинскими представителями, при этом, по данным «РБК-Украина», наиболее сложные вопросы, касающиеся территорий и членства Украины в НАТО, «вынесли за скобки» — они будут обсуждаться на личной встрече Трампа и Зеленского. ABC News сообщает, что США также планируют отдельные контакты с российской стороной.