К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании

Делегация Великобритании прибыла к месту переговоров в Женеве
Фото: Cyril Zingaro / EPA / ТАСС
Фото: Cyril Zingaro / EPA / ТАСС

Делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Вести».

Британская переговорная группа прибыла в отель Intercontinental в Женеве накануне, 16 февраля. Там же проходят трехсторонние переговоры. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьера страны Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

По данным «РИА Новости», Пауэлл в Женеве уже провел встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. Они встретились за завтраком, передают «Вести».

В Женеве начались переговоры России, Украины и США
Политика
Журналисты возле отеля &laquo;Интерконтиненталь&raquo;
Переговоры по украинскому урегулированию продлятся два дня и пройдут в закрытом для журналистов режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тему территорий.

Песков также говорил, что европейцев на переговорах не будет, а формат сохранится трехсторонним — Россия, США, Украина.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Валерия Доброва
Переговоры Женева
