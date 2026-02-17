К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании
Делегация Великобритании прибыла к месту проведения переговоров России, США и Украины в Женеве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Вести».
Британская переговорная группа прибыла в отель Intercontinental в Женеве накануне, 16 февраля. Там же проходят трехсторонние переговоры. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьера страны Кира Стармера Джонатан Пауэлл.
По данным «РИА Новости», Пауэлл в Женеве уже провел встречу со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом. Они встретились за завтраком, передают «Вести».
закрытом для журналистов режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стороны обсудят более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тему территорий.
Песков также говорил, что европейцев на переговорах не будет, а формат сохранится трехсторонним — Россия, США, Украина.
Материал дополняется
