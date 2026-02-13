Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
При этом Дмитриев не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной. «Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — объяснил собеседник агентств.
Встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российская делегация состоит из 15-20 человек, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, который руководил делегацией на переговорах с Украиной летом 2025 года, а до этого на переговорах в Белоруссии в 2022-м.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»