Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

При этом Дмитриев не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной. «Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — объяснил собеседник агентств.

Встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Российская делегация состоит из 15-20 человек, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, который руководил делегацией на переговорах с Украиной летом 2025 года, а до этого на переговорах в Белоруссии в 2022-м.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кирилл Дмитриев
